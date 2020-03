UIL FP TRENTINO * CORONAVIRUS: TOMASI, « RICHIAMO AL GIUSTO RICONOSCIMENTO DEI LAVORATORI DI PUBBLICO E PRIVATO DURANTE L’EMERGENZA COVID-19 »

La Uil Fpl, in queste ore convulse per il settore assistenziale delle Rsa pubbliche e private, dell’assistenza domiciliare, nonche’ per quello della Polizia Locale di tutto il territorio Trentino, viene raggiunta da centinaia di messaggi da parte di lavoratori che ci rendono aggiornati sulle difficolta’ e paure legate alla carenza di DPI, dichiarata anche dal dirigente generale di APSS Paolo Bordon, di chi rischia la propria salute e quella dei propri cari ogni giorno e malgrado ciò affronta le proprie giornate con professionalità e spirito d’abnegazione

La fatica dei turni che si stanno inevitabilmente allungando, le forniture tardive dei DPI o la loro assenza, e non per ultima, l’ansia per l’emergenza in corso, sono tutte difficolta’ che stanno mettendo a dura prova la stabilita’ di un sistema, che senza queste figure sarebbe gia’ collassato.

Se fin’ora le turnistiche ed i piani di servizio garantivano un minimo di recupero psico/fisico a questi lavoratori, ci rendiamo conto che questo momento d’emergenza deroga indiscutibilmente a tali principi, ed obbliga questi professionisti ad avere come unico obiettivo quello di prodigarsi per assicurare un servizio essenziale ai nostri cari ed il rispetto delle regole per la sicurezza di tutti noi.

Ecco che parole come quelle pronunciate dal direttore generale della apss offendono e feriscono profondamente chi si sta spendendo con sforzi sovraumani in questa emergenza e che rischia ogni santo giorno la propria salute e quella dei propri cari.

Facciamo un forte richiamo a tutti coloro che hanno un ruolo pubblico in questa emergenza, affinché riescano a trovare parole di elogio e sostegno per tutto il personale coinvolto in questa emergenza, in attesa di un giusto riconoscimento dell’impegno profuso in questo periodo.

Fin d’ora chiediamo che siano previste risorse straordinarie, che dovranno essere stanziate quanto prima, volte ad un giusto riconoscimento del lavoro straordinario di questi giorni.

Mai come ora la UIL FPL e tutta l’opinione pubblica trentina sta riconoscendo a questi eroi il loro grande valore professionale, ma mai come ora questo popolo silenzioso ha bisogno del nostro sostegno e della nostra forza per vincere questa battaglia.

*

La Segretaria Provinciale

Uil Fpl Enti Locali del Trentino

Marcella Tomasi