COMUNE DI ROVERETO (TN) * “ DINOSAURI IN CARNE ED OSSA “: « APERTA OGGI 30 MAGGIO LA MOSTRA, AL FINE DI GARANTIRE ACCESSI CONTINGENTATI NECESSARIO PRENOTARE LA DATA »

La mostra è promossa dal Comune di Rovereto ed organizzata dall’Associazione Paleontologica Paleoartistica Italiana APPI in collaborazione con MUSE – Museo delle Scienze, Fondazione Museo Civico e GeoModel di Mauro Scaggiante e con il supporto di Apt Rovereto e Vallagarina e Prehistoric Minds.

COME PRENOTARE

da lunedì al venerdì, ore 15-18,30

didattica@paleoappi.it T. 348 0580470

altre info https://www.dinosauricarneossa.it/

Dinosauri in Carne e Ossa, è nata da un progetto interamente italiano che unisce il lavoro di Scienza e Arte per ricostruire l’aspetto in vita dei dominatori di un Mondo perduto, ed arriva a Rovereto con un’edizione speciale.

A fianco delle spettacolari ricostruzioni a grandezza naturale dei dinosauri e degli altri animali preistorici che caratterizzano il format è presente una sezione multimediale a cura del Muse (Trento), dedicata alle orme fossili dei Lavini di Marco, una testimonianza vecchia 200 milioni di anni del passaggio dei dinosauri in queste terre.

La mostra a tema preistorico che ha per protagonisti i giganteschi dinosauri dominatori dell’Era Mesozoica, come il Tirannosauro e il Diplodoco, e tante altre specie vissute in un arco di tempo di 400 milioni di anni, dal Paleozoico fino ai giorni nostri: alcune altrettanto iconiche, come il Mammut e l’Uomo di Neanderthal, simboli dell’era glaciale, altre più piccole o meno note, ma non per questo meno evocative di Mondi primordiali oggi scomparsi.

Creata da un team interamente italiano con la consulenza di paleontologi professionisti in tutte le fasi di realizzazione, la mostra, attraverso l’impatto emozionale di un allestimento spettacolare, trasmette contenuti aggiornati ai continui progressi della ricerca nel settore.

La formula di cultura-intrattenimento adottata vuole coinvolgere il pubblico e avvicinarlo all’ambiente degli addetti ai lavori, sottolineando il contributo degli scienziati e degli artisti all’affascinante lavoro di ricostruzione della Storia della Vita a partire dallo studio delle testimonianze fossili.

Dinosauri in Carne e Ossa, prevede attività didattiche e ricreative per gli studenti, le famiglie e gli appassionati di Preistoria, con l’obbiettivo di trasformare la visita in una vera e propria esperienza nel vasto mondo della paleontologia e in particolare della paleontologia italiana.L’arco di tempo rappresentato dai modelli va da più di 400 milioni di anni fa fino ai giorni nostri.

Il percorso espositivo articolato in diverse sezioni, tutte corredate di pannelli didattici illustrati adatti a soddisfare ogni curiosità con contenuti rigorosamente scientifici

Info: www.paleoappi.it

TARIFFE DI INGRESSO MOSTRA

INTERO € 10,00 adulti dai 18 ai 65 anni

RIDOTTO € 7,50 componenti nucleo familiare, minori dai 4 anni in su, over 65

RIDOTTO SPECIALE € 6,50 convenzione riservata ai possessori di biglietto Musei Civici e/o Muse

OMAGGIO: 0-3 anni, portatori di H, accompagnatori gruppi scolastici (fino a 2 per classe),accompagnatori diversamente abili, giornalisti accreditati