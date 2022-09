PAT * ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: « PRONTO IL PERCORSO FORMATIVO IDEATO DA TSM, DA OGGI LE SCUOLE TRENTINE POSSONO ADERIRE »

21.21 - giovedì 15 settembre 2022

Alternanza scuola lavoro: pronto il percorso formativo ideato da Tsm.Da oggi le scuole trentine possono aderire.

L’alternanza scuola lavoro rappresenta una modalità di apprendimento innovativa, che attraverso l’esperienza pratica presso i luoghi di lavoro aiuta a consolidare le conoscenze che studenti e studentesse acquisiscono a scuola, arricchendone la formazione e fornendo elementi utili ad orientarne i percorsi futuri, di studio o lavoro. La Provincia autonoma di Trento ha mantenuto anche per l’anno scolastico 2022-2023 l’impianto organizzativo in essere: gli studenti delle classi terze dovranno, infatti, svolgere in alternanza 400 ore nell’ultimo triennio degli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nell’ultimo triennio dei licei.

In conseguenza di questa scelta il Dipartimento Istruzione ha confermato a Tsm-Trentino School of Management l’incarico di progettazione e organizzazione di una serie di interventi formativi in grado di supportare gli studenti e fornire loro competenze specifiche relative al mercato del lavoro, alle dinamiche proprie delle aziende, sia pubbliche che private e per l’inserimento nei luoghi di lavoro.

Il percorso formativo proposto da Tsm, partito nel 2016, è rivolto agli studenti dell’ultimo triennio degli istituti scolastici secondari di secondo grado del Trentino. L’intento è quello di offrire alle scuole la possibilità di scegliere la modalità di erogazione del progetto, in presenza oppure in modalità online sincrona, anche in ragione delle molteplici e vantaggiose opportunità formative sperimentate nell’ambito della didattica online durante il periodo della pandemia. La durata complessiva del percorso formativo corrisponde a 22 ore, ma per ogni istituto varia in base al numero di moduli scelti e alla modalità di erogazione preferita dalla scuola.

Fra le novità di quest’anno, in accordo con il Dipartimento Istruzione della Provincia, viene introdotto nel progetto il nuovo modulo “Informazione, disinformazione e fake news”, proposto in via sperimentale nel precedente anno scolastico. L’obiettivo principale del modulo è fornire agli studenti strumenti e tecniche di ricerca avanzata che permettano loro di analizzare adeguatamente i contenuti, testi ed immagini, e le fonti di informazioni provenienti dal web.

Le scuole del Trentino interessate, che hanno già ricevuto il modulo di adesione, potranno quindi comunicare a Tsm la propria partecipazione. Il calendario delle attività formative, in presenza o a distanza, sarà definito con ogni istituto scolastico in base alle specifiche necessità.