PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * MAESTRI DI SCI: « SCATTANO I RISTORI PER UNA DELLE CATEGORIE DEL TURISMO PIÙ COLPITE DELLA PANDEMIA, DOMANDE DAL 6 AL 27 SETTEMBRE »

Maestri di sci, scattano i ristori: domande dal 6 al 27 settembre 2021. Atteso il decreto ministeriale la Giunta ha approvato i criteri per i sostegni per un’importante categoria della montagna trentina.

Scattano i ristori a favore dei maestri di sci in Trentino, una delle categorie del turismo in provincia di Trento più colpite dagli effetti della pandemia, in quanto nella stagione invernale 2020-2021 i professionisti degli sport invernali non hanno potuto lavorare a causa della chiusura forzata degli impianti da sci.

La Giunta provinciale, su proposta dell’assessore all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo, ha approvato i criteri e le modalità di presentazione delle domande e per la concessione di contributi per le “Misure di sostegno per i maestri di sci e le imprese turistiche dei comprensori turistici”, previste dalla legge provinciale 3 del maggio 2020 in seguito modificata dalla legge provinciale 7 del maggio 2021.

La domanda di contributo potrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica a partire dalle ore 10.00 di lunedì 6 settembre 2021 e fino alla mezzanotte di lunedì 27 settembre 2021 attraverso la piattaforma informatica disponibile su “Riparti Trentino”. È bene precisare che non si tratterà di un click day, per fare domanda c’è tempo per tutto l’intervallo considerato.

Per l’Amministrazione provinciale, che ha fatto della risposta agli effetti del Covid sull’economia trentina e alle misure per la ripartenza una delle priorità dell’azione amministrativa, anche attraverso l’ampio insieme di misure e sostegni di #RipartiTrentino, si tratta di un intervento importante per una delle categorie che è parte integrante e costitutiva del turismo e della montagna trentina.

Per la deliberazione in oggetto si è dovuto attendere che lo Stato adottasse il provvedimento di ripartizione fra le Regioni e Province Autonome delle somme complessive messe a disposizione. Somme statali a cui l’Amministrazione provinciale ha aggiunto risorse proprie attraverso l’ultima legge provinciale adottata per l’assestamento di bilancio.

La dotazione complessiva del fondo supera gli 8 milioni di euro.

Chi ha diritto

Il sostegno è rivolto a tutti i maestri di sci iscritti all’albo professionale dei Maestri della Provincia di Trento che rispettino due requisiti:

1) risultare iscritti all’albo provinciale alla data del 14 febbraio 2021;

2) aver pagato la quota di iscrizione prima di fare la domanda.

Entità del contributo

La misura viene ripartita interamente fra tutti i maestri di sci che presentano domanda: si parte da una base minima di 500 euro che spetta a tutti fino ad un massimo di 7.500 euro. L’ammontare esatto del ristoro si saprà solo allo scadere del termine di presentazione delle domande dato che è previsto un meccanismo che proporziona il contributo agli introiti avvenuti nell’anno 2018 o 2019.

È stimata una platea di maestri potenzialmente interessati di circa 2.600 unità, considerando le discipline dello sci alpino, del fondo e dello snowboard. Ogni maestro può fare una sola domanda.

Il sito di Riparti Trentino

https://ripartitrentino.provincia.tn.it/