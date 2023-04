PAT * GALLERIA CROZI 1: FUGATTI, « APPALTO DA 17 MILIONI, CON QUESTO INTERVENTO SI CHIUDE LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO SS47 VALSUGANA NEL TRATTO TRENTO-PERGINE »

16.10 - mercoledì 5 aprile 2023

Galleria Crozi 1, c’è la gara per i lavori di riqualificazione. Appalto da quasi 17 milioni di euro. Fugatti: “Con questo intervento si chiude la messa in sicurezza del tratto di SS47 da Trento verso Pergine”. È stata pubblicata sul portale di Apac la gara per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza (opera S-735) della galleria “Crozi 1” sulla SS 47 Valsugana nel tratto Trento-Pergine. L’importo dell’appalto, da assegnare mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è di 16.931.319,72 euro. Il progetto, curato dal Servizio Opere stradali e ferroviarie della Provincia, prevede l’adeguamento della sezione del tunnel con le altezze previste dalle norme vigenti, il rifacimento degli impianti adeguati alle normative antincendio, il rifacimento parziale del rivestimento in calcestruzzo e la realizzazione delle vie di fuga.

“Un intervento rilevante, che rappresenta la chiusura delle opere previste per la messa in sicurezza e miglioramento della statale 47 nel tratto da Trento verso Pergine” precisa il presidente della Provincia Maurizio Fugatti. “La sistemazione della galleria – continua il presidente – segue a sua volta i lavori di adeguamento sismico del viadotto dei Crozi, già portato a termine con successo, ed è resa possibile anche grazie agli stanziamenti ulteriori della Provincia, che ha assicurato le risorse per un quadro economico complessivo di 25 milioni di euro. È un investimento su questa via di transito cruciale per il Trentino, che consentirà inoltre, al termine dei lavori, di rendere pienamente operativo e fruibile il collegamento ciclopedonale Trento-Valsugana”.

L’intervento interessa un tratto stradale in direzione Pergine Valsugana di sviluppo complessivo di circa 1.100 metri, dove è prevista la realizzazione di una piazzola di sosta, l’apertura di tre bypass fra la galleria Crozi 1 e la galleria Crozi 2 utilizzabili in caso di necessità come vie di fuga: due per i pedoni e una anche carrabile per il transito dei mezzi di soccorso.

VIABILITÀ DI CANTIERE

Per la realizzazione delle opere durante i lavori sarà previsto il transito su una sola corsia di marcia in galleria sia per i mezzi leggeri che pesanti, mentre solo per il traffico leggero sarà possibile utilizzare anche la bretella ricavata sulla vecchia strada dei Crozi (ex SS47), come avvenuto per l’adeguamento del viadotto.

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Progettista generale: ing. Roberto Boller – Studio IC Srl – Trento

Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione: ing. Raffaele Ferrari – Studio IC Srl – Trento

Impianti: ing. Paolo Palmieri

Referente dell’opera: geom. Rosario Sala, Servizio Opere stradali e ferroviarie-Apop, Provincia

Tempo di realizzazione previsto nel progetto: 900 giorni naturali e consecutivi.