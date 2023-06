TERMOMETRO POLITICO * SONDAGGI ELETTORALI TECNÉ: « FDI AL 29,5% / PD 20,0% / M5S 15,3% / FI 11,5% / LEGA 8,4% » (DATI: DIFFUSIONE 29/6 – RILEVAZIONI 23/6)

11.03 - venerdì 30 giugno 2023

Sondaggi elettorali Tecné, Forza Italia ancora all’11,5%, continua l’effetto Berlusconi.

In calo la fiducia nel Governo

I sondaggi elettorali di Tecné hanno una particolarità: sono tra i pochi che vedono il perdurare di un forte effetto Berlusconi. Per questo istituto l’emozione per la morte del leader ha proiettato Forza Italia oltre il 10% e il trascorrere delle settimane non sembra indebolire, se non di poco il gradimento verso questo partito.

Oggi è ancora all’11,3%, dopo avere perso lo 0,3%. Batte gli alleati della Lega, fermi all’8,4%, mentre Fratelli d’Italia è anch’esso stabile, al 29,5%.

A crescere, di pochi decimali, sono invece il Pd, che arriva al 20%, e il Movimento 5 stelle, al 15,3%. Sempre nel centrosinistra vi è il segno più anche per Verdi e Sinistra, al 3,1%, e +Europa, al 2,2%. È in discesa, invece, Azione, al 3,4%, mentre Italia Viva è stabile al 2,5%.

Sondaggi elettorali Tecné, il 53,6% ha fiducia in Giorgia Meloni

La piccola riduzione per i partiti della maggioranza si rifletta nella discesa del gradimento per l’esecutivo e il Presidente del Consiglio. Quest’ultimo ha comunque ancora la fiducia della maggioranza. È del 53,6% la percentuale di quanti danno un giudizio positivo, anche se vi è un calo dello 0,4%, a fronte di un aumento dello 0,3% di quelli che ne danno uno negativo. Questi ultimi arrivano al 42,4%.

Minore, come la scorsa settimana, la fiducia nel Governo: scende di mezzo punto al 47,7%, ma i giudizi a favore continuano a superare quelli contro, che arrivano al 46,2%, tre decimali in più che nella rilevazione precedente.

Questi sondaggi elettorali sono stati realizzati tra il 22 e il 23 giugno con metodo Cati-Cawi su 1.000 soggetti