NOVAVAX * COVID: « OK DALLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL VACCINO PROTEICO “NUVAXOVID“, ADATTATO ALLA SOTTOVARIANTE XBB.1.5 »

12.11 - venerdì 3 novembre 2023

Novavax annuncia che la Commissione Europea (CE) ha autorizzato Nuvaxovid, il vaccino contro Covid-19 adattato alla sottovariante XBB.1.5. L’approvazione della Commissione è avvenuta con procedura accelerata, per fornire agli Stati membri tempo sufficiente per prepararsi alle campagne di immunizzazione.

Il vaccino, ora in fase di valutazione da parte di AIFA, diventa il primo vaccino proteico adiuvato autorizzato nell’UE. In virtù della sua formulazione con una matrice adiuvante costituisce un’ulteriore arma nel contrasto a Covid-19, utile soprattutto nelle categorie in cui la risposta del sistema immunitario non è sufficiente.

L’autorizzazione europea è stata così commentata da John C. Jacobs, Presidente e Amministratore Delegato di Novavax: “L’approvazione dell’unico vaccino contro Covid-19 a base proteica e non a mRNA nell’UE rappresenta una tappa importante, poiché la necessità di proteggersi da questa minaccia virale è ancora forte. Novavax è impegnata a lavorare in stretta collaborazione con le autorità regolatorie per far sì che il nostro vaccino aggiornato sia disponibile in Europa già a partire dalle prossime settimane.”