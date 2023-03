CONSIGLIO PROVINCIA TRENTO * CONFERENZA CAPIGRUPPO: « VARIAZIONE BILANCIO PREVENTIVO PAT 2023, CONCORDATA DAL PRESIDENTE KASWALDER LA PROCEDURA D’URGENZA »

15.27 - martedì 28 marzo 2023

A fine dei lavori consiliari del mattino, il presidente Walter Kaswalder ha riunito i capigruppo, con i quali si è concordato di concedere la procedura d’urgenza all’imminente (e preannunciato) disegno di legge giuntale che recherà una variazione al bilancio preventivo Pat 2023, testo propedeutico rispetto al canonico assestamento di bilancio calendarizzato per luglio. La variazione di bilancio verrà illustrata in Commissione il 18 aprile dal presidente Maurizio Fugatti, seguiranno poi audizioni e discussione il 26 aprile, in modo da permettere l’esame in Consiglio nella tornata d’aula di maggio (9-10-11). Alex Marini ha lamentato che si chiede la procedura d’urgenza su un ddl non ancora depositato e quindi ignoto nei suoi contenuti ai consiglieri.

Il presidente Kaswalder ha informato poi che domani alle 13 i consiglieri provinciali disponibili potranno incontrare una delegazione sindacale Cgil-Cisl-Uil, interessata a confrontarsi sul tema del disegno di legge Spinelli per la riforma degli incentivi Pat alle imprese. Alle 9.00 i sindacati terranno un presidio davanti al palazzo della Regione, manifestando i motivi di contrarietà a una parte del testo di legge all’esame del Consiglio provinciale.