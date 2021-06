COMUNE DI TRENTO * “ AFFLUENCES “: « LA NUOVA APP PER PRENOTARE LE SALE DI STUDIO DELLA BIBLIOTECA »

Nuova app per prenotare le sale di studio della biblioteca. La nuova app per prenotare le sale di studio della biblioteca si chiama Affluences, un sistema attivo anche via web all’indirizzo www.affluences.com: permette con pochi semplici passi a coloro che vogliono venire a studiare in biblioteca di prenotare la propria presenza in totale autonomia.

E’ possibile scaricare la app da Google Play e da App Store e non richiede l’accesso tramite login. Una volta aperta la app, bisogna cercare la Biblioteca comunale di Trento, metterla fra i preferiti per trovarla più facilmente ogni volta che si vuole prenotare; poi è sufficiente scegliere il giorno e la sala da prenotare, inserire il proprio indirizzo email e confermare la prenotazione.

All’ingresso della biblioteca, sarà poi necessario convalidare la presenza tramite QrCode.

Qui ci sono ulteriori informazioni: