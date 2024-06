CLAUDIO CIA * POLITICA: «EFFETTO MELONI, QUANDO IL CARISMA DIVENTA CULTO DELLA PERSONALITÀ»

13.20 - mercoledì 5 giugno 2024

Gentile direttore Franceschi,

allego quanto oggi pubblicato sul quotidiano “Il T“ anche per consentire la visione ai lettori di Opinione.

*

Claudio Cia

Consiglio Provincia autonoma Trento (Misto)

Oggi, Giorgia Meloni, nel suo ruolo di Presidente, rischia di diventare un feticcio, un oggetto di culto che potrebbe generare irrazionalità e fanatismo. Questo potrebbe minare la sua popolarità e oscurarne il valore.

La situazione descritta evidenzia un fenomeno comune in numerosi contesti politici odierni, in cui figure carismatiche diventano oggetto di un culto quasi religioso da parte dei loro sostenitori. Nel caso specifico di Giorgia Meloni, alcune persone, forse deluse o disilluse dalla politica tradizionale o semplicemente attratte dal carisma della leader, rischiano di idealizzarla e di adorarla senza considerare in modo critico le sue azioni o posizioni politiche.

Questa adorazione esclusiva può arrivare fino a sostituire il pensiero politico e può essere pericolosa, poiché crea un ambiente in cui la capacità critica viene soffocata e la diversità di opinioni repressa. Ciò limita il dibattito democratico e la possibilità di trovare soluzioni efficaci ai problemi reali della società. Inoltre, quando una figura politica diventa un feticcio, c’è il rischio che il partito o il movimento perdano di vista i valori fondamentali e si concentrino invece sull’adorazione della persona stessa.

Per evitare che questo culto della personalità si diffonda ulteriormente, è fondamentale promuovere una cultura politica basata sul pensiero critico, sull’apertura al dialogo e sul rispetto delle diverse opinioni, sia all’interno di un partito sia all’interno della società. Solo così si può garantire un’effettiva rappresentanza dei cittadini e una governance responsabile e trasparente. L’alternativa è rinchiudersi in una politica sterile che, anziché aprirsi al confronto e produrre idee, le reprime, come già visto in altre situazioni politiche recenti, anche a livello locale.