CONSORZIO ESERCENTI NAGO TORBOLE (TN) * ” PESCE IN PIAZZA “: « A TORBOLE SUL GARDA, DOMENICA 8 OTTOBRE DALLE 12 ALLE 15 »

10.38 - martedì 26 settembre 2023

Al via la manifestazione “Pesce in piazza”, organizzata dal Consorzio esercenti di Nago-Torbole (Trento). L’evento si svolgerà in Piazza Lietzmann, a Torbole sul Garda, domenica 8 ottobre dalle 12,00 alle 15,00, inserita all’interno del più completo «Secondo Festival del Pesce di acquadolce”.

“Pesce in Piazza” consentirà di degustare un piatto di pesce in una cornice bellissima e lacustre.

Il menù -a cura dello chef Marcello Franceschi- prevede:

– Trota salmonata delle acque del Brenta cotta nel sale,

– Sarde del Garda ripiene di molche marinate nella cipolla cotta con olio evo del Garda trentino e aceto balsamico de l’Acetaia,

– Assaggio di polenta con farina del “Molino Pellegrini”

Il costo è di 10 euro, obbligatoria la prenotazione alla mail info@eventinagotorbole.it.

www.eventinagotorbole.it

https://www.facebook.com/ConsorzioEsercentiNagoTorbole/