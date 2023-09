MUSE – TRENTO * SALUTE: « TRA BENESSERE – AMBIENTE – CULTURA, IL PRIMO APPUNTAMENTO GIOVEDÌ 28/9 ORE 20.30 ”

21.50 - lunedì 25 settembre 2023

Tre incontri organizzati da Apss e MUSE sul tema della salute, affrontato da una prospettiva multidisciplinare. Primo appuntamento: “La salute è unica. Il legame indissolubile tra salute umana, animale e dell’ecosistema”, giovedì 28 settembre alle 20.30.

“Rimanere in salute in un mondo che cambia. Tre incontri su benessere, ambiente e cultura”. È questo il titolo del convegno organizzato dal Dipartimento di prevenzione dell’Apss in collaborazione con il MUSE – Museo delle Scienze di Trento e con il sostegno del sindacato dei medici del territorio (S.i.me.t), dedicato al tema della salute e alla sua promozione. Carattere distintivo dell’evento è l’approccio multidisciplinare, il tema viene infatti affrontato a partire da diverse prospettive, della medicina ma anche dell’ambiente, del lavoro, della cultura e del territorio. Un percorso in tre tappe, fra settembre e ottobre, che si propone come una guida alla scoperta dell’equilibrio e del benessere della persona, coinvolgendo esperti della materia ma ricorrendo anche ai linguaggi della musica e del teatro.

Il programma del convegno si articola in tre appuntamenti che si terranno nella sede del Muse, in corso del Lavoro e della Scienza, a Trento, tutti alle 20 e 30. Il primo, “La salute è unica. Il legame indissolubile tra salute umana, animale e dell’ecosistema”, previsto per il 28 settembre, pone al centro del dibattito la natura intesa come una “rete” che comprende persone, animali ed ecosistema. Verranno discusse diverse problematiche interconnesse a vario livello e al dialogo parteciperanno Giovanni Miori, malattie infettive dell’Apss, Lavinia Laiti dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (Appa), Anna Paola Rizzoli della Fondazione Mach, e Roberto Tezzele, Sanità pubblica veterinaria dell’Apss.

Il 12 ottobre il secondo appuntamento intitolato “Lavorare in salute. In scena protagoniste e protagonisti della prevenzione”. Il tema verrà introdotto da una performance teatrale di Bruzio Bisignano al termine della quale gli esperti interagiranno tra loro e con il pubblico. È prevista la presenza di Daniele Gianordoli, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Settore metalmeccanica), di Stefano Debortoli, vice presidente dell’Associazione artigiani e piccole imprese della provincia di Trento, di Manuela Faggioni della Cgil di Trento e di Alessandro Pedrotti, tecnico della prevenzione Apss.

Il terzo e ultimo appuntamento è in programma il 26 ottobre: “La cultura ci fa bene. Conoscenze, relazioni e stili di vita per il benessere della comunità”. L’incontro prevede un’esibizione dal vivo della scuola musicale OperaPrima di Ala a cura di Oriana Modestia. Seguirà un dialogo tra Ivo Quaranta del Centro di salute internazionale dell’Università di Bologna e Flaviano Zandonai del Cultural Welfare Center di Torino. Il dibattito è arricchito dalle esperienze territoriali in contesti culturali diversi: “Musica, lettura, arte fin da piccoli” con Rosanna Vit del Comune di Trento, “Palazzo Grassi Teens” con Cecilia Bima di Palazzo Grassi di Venezia e “Dedalo vola” con Cinzia Lacchia del Museo Borgogna di Vercelli.