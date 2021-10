GRUPPO CONSILIARE FDI – COMUNALE TRENTO * FESTIVAL SPORT: « PLURALISMO? ABBIAMO CHIESTO ALLA CASSA IL LIBRO DI GIORGIA MELONI, MA LA RISPOSTA È STATA NEGATIVA »

Quarta edizione del Festival dello Sport a Trento, organizzata dalla Gazzetta più famosa del nostro Paese in collaborazione con Trentino Marketing. Una splendida iniziativa, forse una delle più belle che interessano la nostra città, impreziosita dal passaggio delle Frecce Tricolori.

Nel nome dello sport ci ritroviamo tutti uniti, ogni divisione viene meno, ogni muro si sgretola… o meglio, dovrebbe sgretolarsi! Già, perché dando un’occhiata al settore dedicato ai libri e in particolar modo alla parte dedicata alla saggistica, ci siamo imbattuti in una serie di testi degni della collezione di qualche intellettuale dal cuore a sinistra.

Certi di non aver preso un abbaglio e consapevoli di trovarci all’interno di una festa dello sport che non dovrebbe quindi mostrare nessun tipo di colore se non il rosa della Gazzetta, abbiamo chiesto al personale addetto alla cassa se per caso in qualche scaffale nascosto ci fosse il libro di Giorgia Meloni. Dopo un veloce sguardo al computer, la risposta è stata negativa.

Certi della necessità che queste manifestazioni rimangano inclusive garantendo la massima pluralità, auspichiamo davvero che la prossima volta sia possibile trovare un’infinità di testi….graditi a tutti!

*

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.