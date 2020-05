UIL TRENTINO * FASE 2: SEGRETARIO GENERALE ALOTTI, « RITORNO AGLI ORARI PRE-EMERGENZA ANCHE PER I SERVIZI DI PATRONATO E FISCALI, INGRESSO CONSENTITO SOLO SE INDISPENSABILE »

UIL Trentino, scatta la fase due anche per il sindacato. Ritorno agli orari pre-emergenza per la UIL del Trentino ed i suoi servizi di Patronato e Fiscali, ma l’ingresso sarà consentito solo se indispensabile.

Resta infatti su appuntamento l’accesso alle sedi Uil del Trentino.

Una scelta organizzativa già adottata per le centinaia di pratiche svolte durante questa lunga emergenza, e gestite tutte attraverso l’assistenza a distanza, e confermata anche a partire dal 18 maggio: si tratta infatti dell’unica modalità in grado di garantire il rispetto delle misure di sicurezza imposte dall’emergenza Coronavirus, a partire dal distanziamento e dal divieto di assembramenti dentro e fuori dalle sedi.

L’accesso agli sportelli verrà pertanto consentito solo ed esclusivamente nei tempi necessari all’erogazione del servizio o della consulenza richiesti, riducendo al minimo previsto dalle disposizioni per gli uffici aperti al pubblico la presenza di esterni – iscritti, utenti e cittadini – nelle sale d’attesa o negli spazi comuni.

Per questo la Uil raccomanda il rigoroso rispetto degli orari, evitando anche anticipi eccessivi sull’ora concordata, per ridurre al massimo i tempi di attesa, i disagi e il rischio di concentramenti anche fuori dalle sedi.

Particolari cautele verranno adottate per la sede centrale di Trento in via Matteotti del “Sindacato dei Cittadini” ed attenzione sara’ rivolta dalla categoria dei pensionati, i cui servizi sono rivolti a una fascia di utenza più sensibile e più esposta alle conseguenze più gravi in caso di contagio.

Saranno comunque presidiate comunque anche tutti gli uffici periferici dove esistono servizi condivisi con altre strutture di categoria e di servizio, sempre con accesso solo previo appuntamento telefonico.

L’assistenza a distanza resta dunque la forma prevalente per le attività di assistenza e di servizio, ed esclusiva in tutti quei casi che non richiedano la presenza fisica del lavoratore, dell’utente e del cittadino. Ecco perché bisogna ancor piu’ del solito utilizzare il numero di telefono 0461 376180/111 anche per i servizi di Patronato, contattabile anche per mail italtrento@uiltn.it , cosi’ da ridurre il più possibile i tempi di attesa.

Sempre dal 18 maggio sono ripresi, nelle sedi del Centro Servizi Uil del Trentino srl, anche gli appuntamenti per la predisposizione del modello 730 (la cui scadenza, lo ricordiamo, è stata rinviata al 30 settembre).

Per qualsiasi esigenza legata al 730 e a tutti gli altri servizi del Caf (Icef, successioni, contratti badanti, Isee, ecc.), che continuano a venire erogati con assistenza a distanza o su appuntamento, gli utenti possono chiedere appuntamento allo stesso numero verde 0461 1533133.

Per richieste particolari, non per appuntamenti, e necessità di contattare il Centro Servizi Caf Uil di Trento si può fare lo 0461 376166 o utilizzare la mail cafuil.tn0@cafuil.it .