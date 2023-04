COMMISSARIATO DEL GOVERNO – TRENTO * FESTA LIBERAZIONE: SANTARELLI, « NEL NOSTRO VIVERE QUOTIDIANO DOBBIAMO ONORARNE LA MEMORIA, PER GARANTIRE UN SISTEMA GIUSTO ED EQUO »

13.31 - martedì 25 aprile 2023

Si celebra oggi la Festa della Liberazione d’Italia dal nazifascismo, alla fine della seconda guerra mondiale. E’ stato proprio il governo provvisorio guidato da Alcide De Gasperi a stabilire, per decreto (era il 22 aprile 1946), che il 25 aprile di ogni anno sarebbe stata festa nazionale. E allora, oggi ricordiamo i sacrifici e l’impegno di donne e di uomini che hanno consentito all’Italia di recuperare la libertà e l’indipendenza perdute e dare avvio ad una nuova stagione fondata su principi di democrazia ed uguaglianza.

È sempre più importante condurre una fondamentale opera di trasmissione, soprattutto verso i più giovani, di quei valori e di quella complessa e drammatica esperienza che ci hanno portato all’attuale sistema democratico in cui viviamo, fondato sulla nostra bellissima Carta Costituzionale. La Liberazione è stata frutto di una appassionata e violenta indignazione contro il “nemico” per l’orrore della persecuzione razziale e per combattere l’ingiustizia di un sistema oppressivo delle fondamentali libertà dei cittadini: si è realizzato così il riscatto del Paese, della sua civiltà, della sua cultura.

Si è trattato di un bisogno spontaneo ed appassionato di realizzare l’esistenza di un’Italia diversa, una esigenza di moralità e dignità politica: il suo messaggio più autentico è stato quello di assicurare la “giustizia”, la libertà ed il rispetto della dignità umana. Mi piace ricordare quello che amava affermare Piero Calamandrei, grande giurista e uno dei padri della nostra Costituzione:” Dietro ogni articolo della Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa Carta…” e “ La libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare…”. – 2 – E’ fondamentale, inoltre, ricordare che la festa della Liberazione deve essere considerata anche festa della riunificazione di un’Italia tristemente divisa in due, dopo l’8 settembre 1943, dall’occupazione tedesca.

È stato questo un periodo storico particolarmente sanguinoso, doloroso, caratterizzato da divisioni e contrapposizioni, dal quale però devono trarsi degli insegnamenti volti non solo alla mera commemorazione storica, ma soprattutto al costante alimento di una coscienza condivisa, fondata sul netto rifiuto della violenza, degli estremismi, ed improntata allo spirito solidaristico ed alla condivisione dei valori comuni. Ma i concetti di Liberazione e Resistenza, che oggi noi ricordiamo, assumono nuovi significati, se li orientiamo al presente ad al futuro, nell’attuale contesto culturale, sociale ed etico: “Liberazione e Resistenza” contro tutte le forme di criminalità organizzata, di illegalità, di corruzione che costituiscono una grave minaccia per il nostro sistema democratico; significa contrapporsi ai pericoli che incombono e che, spesso, trovano nell’indifferenza terreno fertile.

Occorre, insomma, impegnarsi e battersi affinché nel nostro Paese prevalgano i valori della legalità, del dialogo e del confronto! Tutto questo richiede un impegno determinato e costante, pur conoscendo le difficoltà in cui possiamo imbatterci ma consapevoli che se dovessimo arrenderci di fronte a questi problemi, renderemmo vano il sacrificio di tante donne e uomini che hanno affrontato i periodi più bui della nostra storia per consegnarci un’Italia libera, democratica e unita.

Tutti noi, quindi, nel nostro vivere quotidiano, ciascuno secondo le proprie responsabilità, dobbiamo onorarne la memoria per garantire un sistema giusto ed equo, che ci renda sempre più liberi in diritti e dignità, nella piena consapevolezza di essere parte integrante di una “Comunità” unita e solidale.

Filippo Santarelli

Commissario del Governo per la Provincia di Trento