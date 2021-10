COORDINAMENTO AMBIENTALISTA – TRENTINO * APP SMARTPHONE: « AL VIA L’APPLICATIVO CARTOGRAFICO PER SAPERE SE UNA QUALSIASI AREA SI PUÒ PRATICARE LA CACCIA, AUTORIZZATA »

Il Coordinamento Ambientalista del Trentino presenta un applicativo cartografico disponibile a chiunque che consente in base alla normativa provinciale e nazionale di sapere se una qualsiasi area del Trentino è “cacciabile”.

I dettagli e la dimostrazione pratica del suo utilizzo -anche da cellulare-, verrà presentata in conferenza stampa, martedì 5 ottobre alle ore 11.30, a Trento in via Calepina 1 – presso la sala Fondazione Caritro.