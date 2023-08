APT ROVERETO (TN) * “VALLAGARINA LIVE FESTIVAL 2023“: « CONCERTI DISCO – ROCK – COVER BAND – DJ SET ED I NOMADI CON IL TOUR “CARTOLINE DA QUI” (7-10/9) »

07.30 - sabato 19 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Vallagarina Live Festival 2023 – Suoni di Valle. Imperdibili appuntamenti con la musica a Rovereto: concerti disco, rock, cover band, dj set e i Nomadi con il tour “Cartoline da qui”. Il Vallagarina Live Festival chiude a Rovereto la rassegna di imperdibili appuntamenti con la musica: concerti disco, rock, cover band e dj set con l’unica data trentina dei Nomadi. Il weekend dal 7 al 10 settembre in Piazzale De Gasperi a Rovereto in zona industriale, area recuperata ad uso spettacoli e di cui la città si riappropria.

Proprio i Nomadi chiuderanno il Vallagarina Live Festival domenica 10 settembre con il loro nuovo tour “Cartoline da qui”. La prevendita dei biglietti è aperta per un concerto che celebra i 60 anni della band modenese. Beppe Carletti che, assieme ad Augusto Daolio, ha fondato la band nel 1963 non si è dimenticato del Trentino, luogo a cui la band è storicamente legata, e ci ha tenuto a festeggiare questo speciale compleanno proprio a Rovereto.

Prima serata, giovedì 7 settembre, all’insegna della musica da discoteca degli anni 80. Sul palco Claudio Tozzo primo Dj della discoteca Robin Hood di Villalagarina aperta in quegli anni e meta di migliaia di persone tanto da segnare un’epoca. Non solo discoteca ma anche luogo di concerti memorabili, Zucchero, De Gregori, Bertoli, Vecchioni, Mango, Nomadi etc. Attualmente Claudio è titolare dell’emittente Radio Studio Più che da Desenzano trasmette su tutto il territorio nazionale e non dimentica la sua vecchia professione di Dj. La serata sarà in diretta sulle frequenze di Radio Studio Più.

Venerdì 8 settembre è la volta del rock’n roll con i concerti delle band Small Jackets, Wild Roses e The Virgin. Per la prima volta in Trentino, gli Small Jackets, band che arriva dal Veneto ma conosciuta a livello nazionale hanno previsto a Rovereto una tappa del loro tour che ha raccolto risultati che proiettano questa band verso un futuro importante. I Wild Roses, gruppo storico roveretano ma conosciuto anche a livello nazionale. Portano sul palco musica Rock degli anni 70/80 tributo a band storiche. The Virgin gruppo rock emergente. Hanno da poco inciso il loro primo album. Una band di prospettiva che interpreta da brani propri a brani di rock band conosciute a livello internazionale.

Sabato 9 settembre sette dj si alterneranno sul palco roveretano per la serata di “chiusura” dell’estate. Il Vallagarina Live Festival dedica una serata ai più giovani prima dell’inizio del nuovo anno scolastico con i dj Franz, Anze, Ivans, Leo Dossi, Leo Manco, Zan-F e Alex Time dalle 20 alle 1:30.

Il Vallagarina Live Festival è organizzato da Maurizio Manica con Luca Bertè e Gabriele Manica in collaborazione con il Comune di Rovereto, l’Azienda per il Turismo Rovereto Vallagarina e Monte Baldo e Intersuoni.

L’ideatore e organizzatore Maurizio Manica: “Vallagarina live festival 2023 chiude a Rovereto, dopo le tappe di Sabbionara e di Noarna, la sua seconda edizione. Un festival che permette anzitutto alle band del nostro territorio di esibirsi in pubblico ma che vuole dare musica a 360 gradi. Quindi accanto alle espressioni musicali locali anche band nazionali come i Small Jackets gruppo rock in costante ascesa e soprattutto non si può mancare al 60 compleanno musicale dei Nomadi. Ringrazio l’Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo, la Provincia di Trento, il Comune di Rovereto, i nostri sponsor Distilleria Marzadro e Forst ma soprattutto le associazioni che collaborano con noi come Pro loco Sabbionara e la Pro loco Noarna”.

L’assessore al turismo del Comune di Rovereto Mario Bortot ha ricordato l’impegno del Comune per donare un’offerta diversificata a cittadini roveretani e in generale a tutta la Vallagarina. “È un orgoglio – ha sottolineato – ospitare un evento di territorio che abbraccia tutta la Vallagarina. Arriveranno spettatori da tutto il Trentino e dalle regioni limitrofe, vista l’offerta veramente diversificate del Vallagarina Live Festival. Si inserisce, questa kermesse, in un periodo di grande ricchezza di eventi e prima dell’avvio dell’anno scolastico. È molto importante che nel Vallagarina Live Festival vengano valorizzati tanti gruppi e realtà del territorio. Importante è il recupero e la valorizzazione della zona industriale di Rovereto che torna ad ospitare grandi eventi. Un plauso particolare agli organizzatori che hanno un’enorme esperienza nel campo degli eventi musicali”.

Il Presidente di APT Giulio Prosser commenta: “Un ringraziamento agli organizzatori del Festival, alle associazioni, ai musicisti e ai Comuni coinvolti per l’impegno profuso per l’organizzazione di questa lodevole iniziativa che anima l’estate lagarina coinvolgendo target trasversali a tutte le età, fornendo anche la possibilità di godere di momenti di aggregazione e svago agli ospiti presenti sul nostro territorio”.

Info su: visitrovereto.it/vivi/eventi/vallagarina-live-festival/

Prevendita concerto Nomadi:

Ticketone https://www.ticketone.it/event/nomadi-in-concerto-vallagarina-live-festival-17297371/

Vivaticket https://www.vivaticket.com/it/ticket/nomadi-sessanta-live-tour-2023/211524

Ticketmaster

https://shop.ticketmaster.it/biglietti/acquista-biglietti-nomadi-sessanta-in-concerto-10-settembre-2023-vallagarina-live-festival-rovereto-6618.html