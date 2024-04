CONFINDUSTRIA TRENTO * “LA SOSTENIBILITÀ COME FATTORE DI COMPETITIVITÀ”: « CON SPINELLI – MANZANA – CICI ARLANCH – STEFANI – BOBBIO, ALL’ITAS FORUM, IL 12/4 ORE 15.00 »

14.33 - martedì 9 aprile 2024

È in programma venerdì 12 aprile alle 15.00 presso ITAS Forum, “La sostenibilità come fattore di competitività”, che avrà come keynote speaker Carlo Cici, Partner & Head of Sustainability Practices di The European House – Ambrosetti.

Il seminario, organizzato dalla nostra Associazione in partnership con il Gruppo Dolomiti Energia, parlerà della sostenibilità come fattore strategico per le imprese e come opportunità per fare crescere il business. Introdurranno i lavori i saluti istituzionali di Silvia Arlanch, Presidente del Gruppo Dolomiti Energia; di Fausto Manzana, Presidente di Confindustria Trento e di Achille Spinelli, Assessore allo sviluppo economico, lavoro, università, ricerca della Provincia autonoma di Trento.

Nella seconda parte dell’appuntamento è prevista una tavola rotonda alla quale prenderanno parte, insieme a Cici; Romano Stefani, Direttore Mercato del Gruppo Dolomiti Energia e Roberto Bobbio, CFO di Aquafil Spa. Per partecipare è necessario che procediate all’iscrizione online cliccando qui.