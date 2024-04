CONSIGLIO PAT – INTERROGAZIONE COPPOLA * APSS – VEICOLI IBRIDI: TONINA, « 73 FIAT PANDA E 63 JEEP RENEGADE, CON NOLEGGIO A LUNGO TERMINE TRAMITE ACCORDO CONSIP »

Per quanto esplicato sopra, di seguito le risposte sintetiche alle domande poste.

Quante sono le auto ibride acquistate e dove sono parcheggiate:

Le auto ibride noleggiate sono 136 e sono distribuite negli stalli di tutti i presidi e strutture di APSS provinciali a seconda delle mutevoli esigenze dei servizi.

Quando sono state acquistate

Tutti i veicoli sono stati ordinati tramite adesione ad accordo quadro CONSIP “veicoli in noleggio 2” il 23/05/23 e le consegne sono iniziate a partire dal 29/08/23 e sono tutt’ora in corso.

Se sono veicoli full hybrid, cioè si ricaricano durante la marcia

Le Jeep Renegade sono veicoli ibridi plug-in parallelo con possibilità di ricarica sia in marcia che con presa esterna, diversamente nelle Fiat Panda la batteria si ricarica esclusivamente durante la marcia.

Se non fossero full hybrid quante colonnine per la ricarica sono state istallate e dove sono ubicate. Se le auto vengono regolarmente messe in ricarica per poter sfruttare il motore nella sua parte ecologica.

Non sono state installate colonnine di ricarica in quanto ritenute non funzionali rispetto alla tipologia di mezzi acquisiti fermo restando che gli stalli con disponibilità di prese domestiche possono essere utilizzati liberamente per la ricarica.

Quanti euro di combustibile fossile sono stati risparmiati con l’utilizzo del motore ibrido

Per quanto riguarda le JEEP Renegade non esiste uno storico per questa tipologia di mezzi e non è possibile fare un confronto di consumi rispetto ai precedenti veicoli (Fiat Panda) dotati di massa, cilindrata e prestazioni non paragonabili anche in termini di potenza e di trazione.

Per quanto riguarda le Fiat Panda queste hanno sostituito modelli con stessa tecnologia mild hybrid.