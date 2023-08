PAT * FERROVIA VALSUGANA (TN): « DAL 12 AGOSTO RIPRENDE IL SERVIZIO DA BORGO A BASSANO DEL GRAPPA » (PDF NUOVO PROGRAMMA FINO AL 10/9)

17.03 - giovedì 10 agosto 2023

Ferrovia della Valsugana, da sabato 12 agosto riprende il servizio da Borgo a Bassano del Grappa.Predisposto un nuovo programma di esercizio valido fino al 10 settembre. La Provincia autonoma di Trento informa che, a seguito della conclusione dei lavori lungo la linea ferroviaria della Valsugana, a partire dal sabato12 agosto riprenderà il servizio anche nella tratta compresa tra Borgo Valsugana e Bassano del Grappa.

Anche in considerazione dell’usura dei bordini delle ruote di alcuni mezzi – fenomeno che ha fatto registrare un trend in miglioramento – e della necessaria organizzazione del servizio in vista della riapertura delle scuole il prossimo mese di settembre, Trentino Trasporti ha predisposto un nuovo programma di esercizio valido dal 12 agosto al 10 settembre (anche in allegato) che prevede le corse di 28 treni nei giorni feriali (su 48) e di 12 treni nei giorni festivi (su 18).

Le restanti corse saranno autosostituite e non prevedono il servizio comitive né il trasporto di biciclette.