PAT * LAVORI PUBBLICI: « COLLEGAMENTO PEDONALE AL CASTELLO DI DRENA, L’OPERA CONGIUNGERÀ IL TRACCIATO SENTIERISTICO AL MANIERO »

07.07 - domenica 22 gennaio 2023

Passerella di accesso pedonale al Castello di Drena, aggiudicati i lavori.L’opera congiungerà il tracciato sentieristico al maniero. L’Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti della Provincia ha aggiudicato i lavori per la realizzazione del collegamento pedonale al Castello di Drena.

“La Provincia è pienamente consapevole dell’importanza dei lavori pubblici – commenta l’assessore Mirko Bisesti – indipendentemente dall’entità dell’importo, perché l’indotto che ne scaturisce è vitale per la nostra economia. In questo caso, accanto all’aspetto puramente economico si affianca anche quello culturale, perché la valorizzazione dei nostri castelli è prima di tutto cura della nostra storia e identità e, in secondo luogo, supporto alla nostra capacità di attrazione turistica”.

L’opera è stata assegnata alla Carpenteria Giudicariese di Storo, che ha presentato un’offerta di 176.906,79 euro, ribassata del 9,731%, rispetto alla base d’asta di 195.264,94 euro fissata dai tecnici provinciali nel progetto esecutivo deliberato lo scorso settembre. Il progetto rientra nell’intervento “67-19 Valorizzazione dei percorsi di accesso al castello di Drena – passerella (Comune di Drena)” e prevede la realizzazione di una passerella pedonale in acciaio che collegherà la sentieristica presente attorno all’area sportiva attrezzata e il Castello. Il termine per la realizzazione è fissato in 120 giorni dalla consegna dei lavori.