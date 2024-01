“ASSOCIAZIONE SOS ALTISSIMO DI NAGO“ (TN) * “BATTITI E RESPIRI NELLA NEVE”: « CON IL NATURALISTA MARSILLI, A TORBOLE (25/1 – 20.30) »

10.34 - domenica 21 gennaio 2024

È in programma la serata che si terrà giovedì 25 gennaio 2024 alle 20.30 presso la sala della ex Colonia Pavese a Torbole, dal titolo ” Battiti e Respiri nella neve, non tutti dormono” relatore Dott.Alessandro Marsilli naturalista e faunista.

L’evento, promosso dall’Associazione SOS Altissimo di Nago, si inserisce nell’ambito di un ciclo di conferenze ed uscite, volte a valorizzare il territorio del Monte Baldo e Altissimo di Nago.