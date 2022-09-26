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INTERVISTA ALLA PRESIDENTE ELINA MASSIMO (IRASE TRENTINO ALTO ADIGE SÜDTIROL)

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LANCIO D'AGENZIA

MINISTERO INTERNO * ELEZIONI – DATI AFFLUENZA (DEFINITIVI, ORE 01.57) * TRENTINO ALTO ADIGE: « TRENTO ORE 23.00, 69,59% (PRECEDENTE 79.37) / BOLZANO ORE 23.00, 62.23% (PRECEDENTE 68,98) »

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