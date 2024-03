COMMISSIONE EUROPEA * RECOVERY: « L’ITALIA CHIEDE UNA REVISIONE MIRATA DEL SUO PIANO PER LA RIPRESA, MODIFICHE DI NATURA TECNICA »

15.08 - lunedì 4 marzo 2024

L’Italia chiede una revisione mirata del suo piano per la ripresa, Oggi l’Italia ha presentato alla Commissione una richiesta di revisione mirata del proprio piano per la ripresa e la resilienza. Le modifiche proposte sono di natura tecnica e fanno seguito alla revisione completa del piano adottata dal Consiglio l’8 dicembre 2023.

Il piano italiano per la ripresa e la resilienza ha una dotazione totale di 194,4 miliardi di €, di cui 71,8 miliardi di € in sovvenzioni e 122,6 miliardi di € in prestiti. Il piano prevede 66 riforme e 150 investimenti. Ad oggi la Commissione ha erogato oltre il 50% dei fondi assegnati all’Italia nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, vale a dire oltre 102 miliardi di € (maggiori informazioni sul piano per la resilienza dell’Italia sono disponibili qui). Per maggiori informazioni sul processo di revisione dei piani per la ripresa e la resilienza consultare il nostro documento contenente domande e risposte qui.

