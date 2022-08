CONSULTE PAT SALUTE E SOCIALE * “SPAZIO ARGENTO“: DORI E TONELLI, « PROGETTO COMUNITÀ VALLE, NECESSARI APPROFONDIMENTO E CONFRONTO PRIMA DI PROCEDERE »

09.00 - martedì 09 agosto 2022

In allegato inviamo copia delle lettera che le due Consulte provinciali quella per il sociale e quella per la salute, hanno trasmesso al Presidente della Giunta Pat, all’assessore provinciale alla salute e altri rappresentanti del Consiglio e delle autonomie locali, relativa alla proposta di messa a regime del progetto Spazio Argento nelle varie Comunità di valle dopo la sperimentazione effettuata nel corso del 2021 e 2022 nelle tre Comunità dell’Adige (TN), Chiese e Primiero.

Sui risultati di tale sperimentazione le Consulte chiedono che sia consentito un necessario approfondimento e confronto prima di procedere all’attuazione del progetto in tutte le Comunità di valle. I temi aperti in materia di integrazione socio-sanitaria e di programmazione dei servizi richiedono infatti un necessario approfondimento con tutti gli attori al fine di giungere ad un progetto condiviso.

Alla lettera viene allegato un primo contributo della Consulta per la salute, condiviso con quella del sociale, che traccia e mette in luce varie criticità aperte e non ancora del tutto risolte (pure allegato alla presente).

Data l’importanza che il progetto, presentatoci il primo agosto scorso dall’Assessorato provinciale alla salute e alle politiche sociali, riveste rispetto al futuro welfare anziani, chiediamo che ne venga data notizia attraverso il vostro quotidiano.

I Presidenti delle Consulte provinciali per la salute e per il sociale

Renzo Dori

Paolo Tonelli