SOLEO SHOW: MISS ITALIA TRENTINO ALTO ADIGE: «ELETTA MISS MILUNA SPORMAGGIORE, È  GIADA DE NARDI 18ENNE DI COMANO TERME »

11.53 - lunedì 08 agosto 2022

Prosegue il tour del Concorso Nazionale Miss Italia in Trentino Alto Adige con la penultima tappa delle selezioni provinciali che è arrivata ancora una volta nella bassa Val di Non e per l’esattezza a Spormaggiore all’interno della sempre molto attesa sagra Ors An Festa.

Le 19 candidate, presentate dalla consueta classe ed eleganza di Sonia Leonardi, hanno sfilato nell’accogliente e gremita di gente Piazza Chiesa dove si sono contese la penultima corona e il pass per le Finali Regionali di Miss Italia, il Concorso più famoso e più partecipato d’Italia. Presente per valutare non solo la bellezza, ma anche il portamento e la personalità una giuria qualificata presieduta dalla giornalista del Corriere della Sera Francesca Negri, esperta enologa e blogger, la quale è stata affiancata dall’assessore Regionale Lorenzo Ossana, Mirella Poda, Ivan Zeni, Renato Tasin, Tiziana Prezzi, Loredana Tanel, Loredana Cont e Nicol Dal Fovo.

Sul podio per accedere alle Finali Regionali del Trenino Alto Adige, sono salite le 6 ragazze più votate dalla giuria, le quali tenteranno la scalata al titolo di Miss Italia 2022. La vincitrice, con il titolo di Miss Spormaggiore, incoronata da Francesca Negri, Loredana Cont e dall’Assessore Lorenzo Ossana, è stata la bellezza semplice e genuina di Giada De Nardi, diciottenne di Comano Terme. Studentessa di viticoltura ed enologia all’istituto agrario di San Michele all’Adige, pratica judo e punta tutto sulla carriera. Giada è stata fin da subito sostenuta dal caloroso pubblico con numerosi applausi.

Al secondo posto con il titolo di Miss Rocchetta troviamo la super sportiva Sabrina Pellegrin, ventiduenne di Moena, di professione igienista dentale, pratica con grande passione sport estremi. Miss terza classificata è stata la studentessa diciottenne di Besenello Gloria Zorer, la quale ha praticato atletica leggera a livello agonistico per diversi anni. Prossima studentessa universitaria di attività motorie.

Miss L’Adigetto, quarta classificata, è Lisa Schwarz, 20 anni di Trento, studentessa universitaria alla facoltà di giurisprudenza, ha praticato ginnastica ritmica agonistica per dodici anni. Al quinto posto, a parimerito, troviamo la ventiduenne di Pergine Valsugana Silvia Zogmeister, studentessa universitaria alla facoltà trilingue di economia a Bolzano e Giulia Santoro, anche lei ventiduenne di Trento, prossima studentessa universitaria.

Un altro parimerito al sesto posto, Martina Paoli, ventiduenne di Campodenno, segretaria con la passione del fitness e Martina Maccani, 26 anni di Vattaro, prossima alla laurea in giurisprudenza, la quale ha fatto dello sport uno stile di vita.

L’hair look delle ragazze è stato curato dallo staff del Salone Hand made di Mezzolombardo con Francesca ed Andrea in collaborazione con lo staff del Salone My Style di Mollaro con Elisa e Desirè.

Ad intervallare lo show dedicato alla bellezza, ci ha pensato l’esilarante comicità di Loredana Cont, l’attrice trentina che ha saputo strappare risate ed applausi al pubblico presente, coinvolgendolo nelle sue gag divertenti. Sonia Leonardi: “Ringrazio di cuore grazie per la perfetta organizzazione la Pro Loco capitanata da Alessio Lorandini assieme ai numerosi volontari.

Una macchina organizzativa efficace che premia il lavoro di numerosi giovani che si sono messi a disposizione della comunità per creare un evento davvero coinvolgente e di successo. La sagra Ors An Festa è davvero un evento molto partecipato e sentito in tutta la valle. Felice di averne fatto parte”

Un ringraziamento speciale va a tutti i media che ci seguono con interesse, e a Radio Italia Anni 60 per la sempre preziosa collaborazione che dura da oltre 15 anni. Grazie anche a Casa Protetta, leader nella progettazione di impianti d’allarme che per la serata riserverà delle promozioni esclusive sulle nuove installazioni.

Ricordiamo anche il prossimo appuntamento di agosto con l’ultima selezione provinciale: il 10 agosto a Scena (Bz) presso l’anfiteatro delle manifestazioni in centro al paese. La prossima tappa della Finali Regionali a cui potranno partecipare le vincitrici della serata, sarà ad Andalo il 9 agosto. A seguire il 13 agosto a Moena, 14 agosto a Folgaria, 16 agosto a San Leonardo in Passiria, 17 agosto a Lagundo, 19 agosto a Gais.

A chiudere la stagione sarà, la finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per eleggere Miss Trentino Alto Adige che verrà ospitata, dopo due anni di pausa, ancora una volta in Alto Adige e precisamente nella suggestiva ed elegante Piazza Duomo di Bressanone domenica 21 agosto. In questa attesissima serata, voluta dalla Associazione turistica e dal Comune di Bressanone, dedicata alla moda e allo spettacolo, oltre a numerosi momenti di grande spettacolo, verrà eletta la ragazza più bella della nostra Regione

Ricordiamo che le iscrizioni sono aperte e gratuite per tutte le ragazze dai 18 ai 30 anni di nazionalità o cittadinanza italiana, dando loro l’opportunità di vivere una bella esperienza, da cui potrebbero trarne anche ottime possibilità lavorative. info@soleoshow.com 0461.239111