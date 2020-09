ON. ROSSINI (GRUPPO MISTO) * ISTRUZIONE: « ERASMUS ED EUROPA CREATIVA, DUE FARI PER INNOVARE ISTRUZIONE E CULTURA »

Emanuela Rossini (Gruppo Misto)/ Erasmus ed Europa Creativa: due fari per innovare istruzione e cultura.

“Approvata oggi in Commissione Politiche UE la Relazione sull’individuazione delle priorità nell’utilizzo del Recovery Fund, nella quale ho chiesto di inserire la proposta di sostenere con incisività, nel nostro Paese e a livello europeo, le politiche di Erasmus ed Europa Creativa: due tra le piattaforme europee che più hanno contribuito a formare i cittadini europei e che, in Italia, hanno generato internazionalizzazione nei percorsi universitari ed innovazione di modelli e resilienza nel settore dell’industrie creative ” dichiara Emanuela Rossini, vice presidente della Commissione Politiche UE. ”

Dobbiamo partire da queste due esperienze, ora mature e collaudate, per innescare attraverso il Recovery Fund, sinergie europee e nuovi profili in due dei settori – istruzione e cultura – che il mondo economico ci chiede di rinnovare, per formare quel capitale umano in grado di realizzare le riforme del NextGeneration UE – conclude Rossini.