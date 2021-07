PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * FONDI STRUTTURALI: « CONFRONTO CON SPINELLI ED IL MINISTRO CARFAGNA, L’OBIETTIVO È ACCELERARE SUI PROGRAMMI 2021-2027 »

Obiettivo, accelerare su programmi 2021-2027. Fondi strutturali, il confronto con Spinelli e il ministro Carfagna.

L’assessore provinciale al lavoro e allo sviluppo economico, Achille Spinelli, che ha competenza sui fondi strutturali, ha partecipato all’incontro con la commissione affari europei e internazionali e il ministro per la coesione territoriale e per il sud, Mara Carfagna, in videoconferenza. Un confronto dedicato all’accordo di partenariato per la programmazione 2021-2027 per i fondi europei, che richiede l’intesa in sede di Conferenza unificata prima dell’approvazione del Cipss (Dipartimento per la programmazione economica della presidenza del consiglio) e la notifica dello schema di accordo alla commissione europea. Le Regioni hanno confermato l’impegno a completare i lavori entro la fine di luglio.

Tutto questo al fine di accelerare la partenza dei Programmi 2021-2027 e recuperare, almeno in parte, i ritardi accumulatisi a causa della tardiva approvazione e pubblicazione dei nuovi regolamenti europei, avvenuta lo scorso 30 giugno.

Nell’incontro è stata poi sottolineata la necessità di raccogliere informazioni più dettagliate sul Programma di ripresa e resilienza-PNRR e sulle risorse legate al Fondo di sviluppo e coesione. Per fare una programmazione integrata e unitaria si devono conoscere le varie fonti di finanziamento e il loro campo di intervento. A questo proposito il ministro ha ribadito che l’integrazione tra le diverse fonti di finanziamento è auspicata dalla commissione europea e si è impegnata a portare l’istanza delle Regioni al governo per trovare quanto prima delle risposte.

Il ministro ha infine precisato l’intenzione di definire in tempi ristretti la programmazione del Fondo di sviluppo e coesione per il 2021-2027 affinché, congiuntamente ai fondi strutturali europei, sia effettivamente lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali.