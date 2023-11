VIDEOINTERVISTA “OPINIONE“ A FAUSTO MANZANA – “T QUOTIDIANO”: « FOCUS SU: « RICAVI DA EDICOLA E ABBONAMENTI / FORMAT GIORNALISTICO / DATI VENDITA »

00.01 - venerdì 3 novembre 2023

Intervista a cura di Luca Franceschi

(Domande lette da collega giornalista delegata)

1) AUTONOMIA O INDIPENDENZA?

Presidente Manzana, un anno fa in una videointervista ad Opinione il direttore Casalini aveva presentato il giornale come “autonomo e indipendente”. Siete riusciti ad essere autonomi per ricavi da edicola ed abbonamenti?

https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/lintervista/intervista-opinione-a-simone-casalini-direttore-il-t-perche-quotidiano-autonomo-e-non-indipendente-e-laccento-sulla-speciale-veste-giuridica-de/

2) PRIMA CANDELINA: L’ESPERIENZA INSEGNA CHE…

Dottor Manzana, dopo un anno diffusione del giornale, quali iniziative reputa azzeccate per il vostro format giornalistico e quali soluzioni operative non confermerebbe ad oggi?

3) CARTA… VITA E MORTE DEI QUOTIDIANI

Il 18 ottobre dello scorso anno il giornale “Trentino” -del Gruppo Athesia- anticipò la vostra prima pubblicazione cartacea. Perché a suo avviso vi è stata la chiusura del quotidiano concorrente, a nemmeno un anno dal ritorno nelle edicole?

4) “IL T” ED IL DIGITALE

Presidente, quali strategie di informazione digitale svilupperete per il vostro sito (e social) il prossimo anno?

5) DATI ADS: COPIE VENDUTE IN EDICOLA

Il quotidiano “Il T” non è rilevato da Ads (Accertamenti diffusione stampa) pertanto non esistono dati ufficiali delle vendite dell’edizione cartacea. Lo chiediamo a lei: quante copie cartacee al giorno ha venduto “Il T” nelle edicole del Trentino (in media) in questo primo anno?

Backstage set videointervista, presso sede Confindustria Trento