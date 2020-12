PARTITO DEMOCRATICO – TRENTINO * SCOMPARSA AGITU IDEO GUDETA: FERRARI, « PROFONDO SGOMENTO E DOLORE, BENE IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE »

Tutto il Partito Democratico del Trentino esprime il proprio più sincero cordoglio per la scomparsa di Agitu Ideo Gudeta e un profondo dolore per le orribili modalità e la violenza con cui si è consumata la sua morte.

Agitu ha rappresentato un pezzo importante della storia recente del Trentino. Sempre schierata dalla parte dei più deboli e contro ogni forma di razzismo e discriminazione; sempre pronta a nuove sfide ancorché difficili; capace come pochi altri di capire, amare, interpretare e agire il nostro territorio e l’ambiente montano e di valorizzarlo attraverso i suoi prodotti agricoli di eccellenza.

Con la sua storia, con le sue parole, con le sue azioni, con il suo sorriso ha rappresentato un esempio di coraggio ed intraprendenza, la testimonianza più vera di un Trentino solidale ed accogliente, il simbolo più bello di un’integrazione possibile.

Esprimiamo un grande grazie alle forze dell’ordine e agli inquirenti per aver svolto così velocemente le indagini ed esser giunti alla soluzione di un dramma che ha profondamente sconvolto il Trentino intero. I particolari che stanno emergendo in queste ore dalle indagini ci lasciano sgomenti, ma è importante che la giustizia faccia il suo corso fino in fondo e nel più breve tempo possibile.

Resta tutto il dolore, tutta l’amarezza, il sapore dei sogni spezzati e delle speranze di una donna energica e coraggiosa che aveva fatto del nostro Trentino la sua casa. Non possiamo non riconoscere che ancora una volta una donna libera, indipendente, forte, capace, protesa al fare e al futuro, esempio luminoso per molti e molte, è stata stroncata da un uomo che l’ha uccisa con ferocia e l’ha pure umiliata nel suo gesto estremo.

Ma la forza di Agitu e la sua caparbietà nel portare avanti i suoi progetti lavorativi rappresenta per noi – e può rappresentare per tutto il Trentino – un esempio e un monito ad impegnarci ancora di più nella valorizzazione del contributo femminile nella nostra società. Buon viaggio Agitu, non ti dimenticheremo!

Per il Gruppo del Partito Democratico del Trentino

La Capogruppo – Cons.a Sara Ferrari