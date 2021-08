CAVADA (LEGA TRENTINO) * OSPEDALE CAVALESE: « NOMINATO NUOVO PRIMARIO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA, SODDISFATTO PER L’ATTENZIONE DIMOSTRATA »

Soddisfatto per la nomina di Gian Luca Marcomin come nuovo direttore dell’Unità operativa di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Cavalese. Spero possa svolgere tale incarico nel solco dell’ottimo lavoro fatto dalla Dottoressa Tenaglia che con l’occasione ringrazio per il servizio prestato al nostro territorio. La nomina del nuovo primario è nell’ottica di garantire anche nel lungo periodo la piena funzionalità del reparto e anche in questa occasione, come ho già ribadito anche nel corso dell’ultima seduta consiliare, l’Assessore Segnana ha dimostrato concretezza e sensibilità nei confronti delle valli anche alla luce dell’incontro che avevo fatto con lei e il Direttore Ferro in cui ho rimarcato la necessità di valorizzare il reparto guardando alla formazione di nuovi specialisti.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale Gianluca Cavada