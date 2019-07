SOLEO SHOW * Miss Italia Trentino Alto Adige 2019: « MISS SOLEA FAID ELLA PAGANELLA è la Stefania Coletti 19ENNE DI TRENTO, prossima studentessa alla facoltà di medicina »

Il rinomato e recentemente rinnovato Hotel Solea Boutique & spa di Fai della Paganella, sotto la nuova gestione HDJ Hotels (Hannes, Daniel e Johannes) ha ospitato mercoledì 17 luglio a partire dalle ore 21.00 la sesta tappa provinciale del Concorso Nazionale Miss Italia.

Durante il pomeriggio le candidate al titolo di Miss Solea sono state le protagoniste di uno shooting fotografico a bordo piscina, immortalando oltre ai suggestivi angoli della zona relax anche la loro bellezza. A fare da cornice sono state le esclusive auto Maserati, messe a disposizione da Tridentum Auto.

Nonostante la pioggerellina pomeridiana, i riflettori si sono accesi puntuali sotto un cielo stellato, alle ore 21.15 sempre a bordo piscina, e ad aprire la serata è stata Sonia Leonardi con la presentazione delle ragazze in gara con la sfilata in abito da sera e con il passaggio davanti alla giuria, indossando il tradizionale Body da gara. Dopo una breve pausa, hanno proseguito con la moda mare e con gli elegantissimi outfit realizzati dal Cmc.

Madrina della serata è stata la bellissima Filomena Cibellis, Miss Miluna Trentino Alto Adige, mentre ospite canora è stata Alice Viglioglia, eletta Miss Cinema Trentino Alto Adige ad Andalo nel 2012 e che grazie alla sua partecipazione a Miss Italia ha iniziato la sua carriera artistica spaziando dal canto, al ballo ed alla recitazione.

Tutte le ragazze sono state curate nell’hair look dal salone Pettine Magico di San Michele All’adige.

La numerosa giuria, presieduta dal sindaco di Fai della Paganella Gabriele Tonidandel e che ha visto, tra gli altri, anche la presenza di un giocatore della Cremonese – in ritiro a Molveno – il centrocampista Danilo Soddimo, ha decretato come vincitrice la bellissima diciannovenne di Trento, Stefania Coletti, prossima studentessa alla facoltà di medicina. Stefania ha vinto oltre al gioiello Miluna offerto da Obrelli di Lavis, un weekend per due persone e un anno di ingressi Day Spa presso la nuovissima zona relax dell’Hotel Solea, consegnato personalmente da gentilissimo titolare Hannes Hiller.

La fascia di Miss Rocchetta è stata vinta da Amy Bonetti 18 anni studentessa di Trento. La medaglia di bronzo è andata a Anastasia Semborowsky 18 anni studentessa di Rovereto con la passione per la danza. Miss Be Much è Janet Rizzi 19 anni di Avio, studentessa di lingue a Verona. Altre due importanti fasce sono state assegnate: Miss Dolomiti Paganella assegnata da Francesca Clementel referente per Apt che è stata vinta da Andrea Nicole Filippi 18 anni studentessa di Trento con la passione per l’arte. Andrea Nicole ha vinto una giornata emozionale sull’altipiano della Paganella con una guida turistica oltre ad un ingresso nella Day spa dell’Hotel Solea e un buono per dei trattamenti.

L’altra fascia speciale di Miss Paganella Sky è stata assegnata da Ruggero Ghezzi, direttore di Paganella Sky, ed è stata vinta da Alice Avancini, 24 anni romana di nascita ma residente a Sn Lorenzo Dorsino. Anche per lei un buono nella day spa con trattamento incluso e due giornalieri SKY PASS per la stagione invernale.

Tutte 6 le ragazze si sono aggiudicate il diritto di accesso alle Finali Regionali e da li proseguiranno il cammino verso la Finalissima in cui verrà eletta Miss Trentino Alto Adige, e che sarà anche quest’anno ospitata nella suggestiva ed elegante cornice di Piazza Duomo di Bressanone domenica 18 agosto.

Le prossime tappe di selezioni provinciali del concorso di Miss Italia per tentare l’accesso alle Finali Regionali data saranno: sabato 20 Lagundo Piazzale della Chiesa, 23 luglio Canazei, 26 luglio Avio, 29 luglio Blue Garden Riva del Garda, 30 luglio Storo, 1 agosto Ortisei (BZ) e il 2 agosto a Mezzano.

Mentre sabato 3 agosto si aprirà ufficialmente la fase delle finali regionali, con la prima tappa ospitata a Fiera di Primiero (Tn), alla quale seguiranno Gais, Andalo, San Vigilio di Marebbe, Cles e Folgaria.

Ricordiamo che le iscrizioni sono aperte e gratuite per tutte le ragazze dai 18 ai 30 anni di nazionalità o cittadinanza italiana, dando loro l’opportunità di vivere una bella esperienza, da cui potrebbero trarne anche ottime possibilità lavorative. soleo@soleoshow.com 0461.239111

