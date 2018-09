EDOARDO RASPELLI * LE STORIE DI MELAVERDE: DOMENICA 9 SETTEMBRE LA REPLICA SARÀ DEDICATA AL CAFFÈ

Edoardo Raspelli per Le Storie di Melaverde, su Canale 5,alle 11.50 di domenica 9 settembre tornerà di nuovo in Campania, tra Melito di Napoli e Gragnano.

Questa parte di replica sarà dedicata al caffè e a tutta una serie di delizie che con il caffè si possono realizzare. Melaverde vi porterà insieme a Edoardo Raspelli a scoprire i segreti di una delle più importanti torrefazioni italiane (la Kimbo, a Melito di Napoli) per vedere quanto lavoro e quanta tecnologia ci sono dietro a quella apparentemente semplice tazzina di caffè con la quale molti di noi aprono la giornata. Con il caffè si realizza anche una particolare pasta che vedremo in un pastificio artigianale( “La Fabbrica della Pasta”dei fratelli Moccia).

Raspelli ritornerà a Gragnano, città simbolo nel mondo della pasta italiana. Un sistema di produzione legato alla storia, dove le trafile in bronzo, e la lentissima essiccazione, contribuiscono a fare della pasta di Gragnano un eccellenza del made in Italy. Ma ci sono altri motivi e qualche segreto che si racconteranno in puntata. Dal caffè nasce anche un liquore( incontreremo uno dei proprietari dello Strega) e poi, ancora, una birra al caffè prodotta da un birrificio artigianale campano. E poi cucina, storie, consigli e curiosità sul caffè ed il suo mondo.