MEDIASET – RETE4: ” QUARTA REPUBBLICA “: « L’INTERVISTA A SILVIO BERLUSCONI, IN ONDA QUESTA SERA ALLE 21.25 » (TESTO INTEGRALE )

18.12 - lunedì 30 gennaio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Questa sera, in prima serata, su Retequattro, Nicola Porro intervista Silvio Berlusconi.

La prima domanda è sul successo del Monza sulla Juventus che il presidente di Forza Italia commenta con queste parole: “È stata una bella affermazione, abbiamo giocato bene e mi dicono che è una cosa storica aver battuto la Juventus due volte in un singolo campionato. Quindi, evviva, andiamo avanti con i nostri giovani, con la nostra voglia di giocare un bel calcio e di accontentare gli spettatori”.

Sul motivo per cui i giovani dovrebbero votare Forza Italia alle prossime elezioni regionali in Lombardia e Lazio, Silvio Berlusconi dichiara: “Posso darle non uno, ma numerosi e ottimi motivi che hanno i nostri concittadini, non solo per andare a votare ma per votare convintamente per Forza Italia. Vuole cominciare dai giovani? Eccomi qua. La mia esperienza di imprenditore che ha creato migliaia di posti di lavoro in tutte le sue aziende senza mai licenziare nessuno mi ha portato a trasferire nel programma di governo una misura essenziale per rilanciare l’occupazione dei giovani. Questa misura è la detassazione e la decontribuzione totale dello stipendio per chi assume giovani che abbiano meno di 35 anni. Io ho ottenuto che nella legge di bilancio del 2023 vi sia una prima decontribuzione parziale per le assunzioni dei giovani. Ma il nostro obbiettivo rimane l’eliminazione totale di tasse e contributi per il primo impiego. Se avremo più forza all’interno della maggioranza di Governo sarà più facile per noi ottenerlo.

Che effetto si ottiene con la detassazione e la decontribuzione totale sugli stipendi dei giovani? L’effetto che si ottiene è immediato: gli imprenditori avranno una grande convenienza ad assumere giovani perché risparmieranno per ogni assunzione migliaia di euro, quegli euro che invece attualmente sono costretti a versare nelle casse dello Stato. Oggi, per fare un esempio, per uno stipendio di 1.500 euro, l’azienda spende 3.300 euro. Addirittura, più del doppio dello stipendio. È solo così, con la detassazione e la decontribuzione totale, che l’azienda avrà un costo di soli 1.500 euro, cioè un costo uguale allo stipendio pagato a un nuovo assunto. Con questa misura, potremo garantire un futuro a molti giovani, dandogli la possibilità finalmente di realizzarsi e di realizzare i propri sogni. Perché, ce lo dobbiamo ricordare sempre, un Paese che rinuncia a investire sui propri giovani è un Paese che non ha un domani”.

Sul perché gli anziani dovrebbero votare Forza Italia alle prossime elezioni regionali, Silvio Berlusconi afferma: “Io vorrei subito domandarle: chi ha innalzato le pensioni minime nel 2001 a un milione delle vecchie lire? Sono io, la stessa persona con cui lei è collegato però, diciamolo chiaro, avevo 20 anni di meno. Fu il mio governo, infatti, ad occuparsi e a preoccuparsi della fascia meno protetta della popolazione, che non essendo in grado di produrre reddito deve affidare la propria sussistenza esclusivamente alla pensione. E chi, oggi che il centrodestra è tornato al governo, ha avviato una battaglia per innalzare le pensioni minime a 1000 euro?

Sono sempre io e, insieme a me, a condurre questa battaglia c’è, naturalmente, la forza politica che io ho creato: Forza Italia. Il primo segnale l’abbiamo già dato ai nostri pensionati che hanno 75 anni o più, perché abbiamo aumentato la loro pensione a 600 euro al mese. Consiglio quindi ai miei coetanei, a tutti i pensionati italiani di andare a votare per consegnare a Forza Italia un mandato forte e chiaro affinché possa continuare verso il traguardo di elevare la loro pensione anno dopo anno, da 600 a 700 euro, da 700 a 800 euro, da 800 a 900 euro per arrivare entro questa legislatura a 1000 euro al mese per tredici mensilità. Non sembra anche a lei un ottimo motivo perché i nostri amici anziani vadano a votare e votino per me e per Forza Italia?”

Su come convincere chi ha già un lavoro ad andare a votare, Silvio Berlusconi risponde: “Dico a tutti gli italiani che hanno un lavoro, che devono difendere i propri interessi e devono farlo attraverso il voto a Forza Italia. Siamo il partito che considera sacra e intoccabile la casa, siamo il partito che eliminò l’IMU dalla prima casa. E fin quando Forza Italia sarà in Parlamento nessuno, ripeto nessuno, riuscirà mai ad aggredire la casa con una nuova imposta. Non lo faranno gli stregoni della sinistra che, sempre uguali a sé stessi, immaginano patrimoniali persino sulla prima abitazione, non ci riuscirà neppure chi in Europa ci vorrebbe imporre una direttiva sull’efficientamento energetico che sarebbe un disastro per il nostro patrimonio immobiliare. Noi siamo assolutamente determinati ad ottenere la modifica di questa direttiva prima che entri in vigore.

Ancora: con un convinto e significativo appoggio a Forza Italia, noi andremo avanti su un’altra nostra storica battaglia, far diminuire la pressione fiscale. Abbiamo già iniziato a farlo ma, come sappiamo, è un lavoro lungo, c’è molto da fare affinché un cittadino non sia oppresso dall’incubo delle tasse, dall’incubo di un fisco predatorio. Il meccanismo della flat tax che finalmente abbiamo iniziato a introdurre nel nostro ordinamento, è la nostra strada maestra. Pagheremo tutti meno tasse senza far venire meno o neppure scalfire i servizi essenziali che lo Stato ci eroga, che ci deve erogare”.

Alla domanda se Forza Italia riuscirà a realizzare tutte le proposte all’interno del governo di coalizione di cui fa parte, Silvio Berlusconi dichiara: “Ne sono assolutamente sicuro, perché si tratta di impegni che i nostri alleati hanno sottoscritto insieme a noi, a Forza Italia, nel nostro programma elettorale, il programma con cui abbiamo chiesto il voto ai cittadini alle scorse elezioni politiche del 25 settembre. Per noi la lealtà e la responsabilità in politica si misurano dalla volontà e dalla capacità di mantenere gli impegni assunti e di realizzare il programma elettorale. Per questo, sono certo, certissimo, che i nostri alleati su questi e sugli altri punti del programma, dalla giustizia alle altre importanti e grandi riforme, non saranno per noi un intralcio ma saranno dei leali compagni di viaggio. Adesso però, se me lo consente, vorrei concentrarmi sul 12 e 13 febbraio prossimo. A tutti i cittadini che ci ascoltano ripeto: non restate a casa, andate a votare, andate a votare per Forza Italia, andate a votare per il partito che non ha tradito mai e non tradirà mai i suoi impegni con voi, non ha mai tradito le sue promesse”.