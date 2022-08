CARABINIERI – TRENTO * TASER: « IN QUATTRO OCCASIONI I MILITARI HANNO DOVUTO ESTRARRE IL DISPOSITIVO, MA SOLTANTO IN DUE CIRCOSTANZE HANNO IRROGATO L’IMPULSO ELETTRICO »

12.37 - giovedì 18 agosto 2022

Da poco meno di due mesi ai Carabinieri del Comando Provinciale di Trento, impiegati nei servizi di pronto intervento, è stata data in dotazione la pistola ad impulsi elettrici comunemente denominata Taser.

Il suo utilizzo si è già rivelato determinante durante alcuni interventi, nel corso dei quali è bastato semplicemente mostrarla o intimarne l’uso per indurre a più miti consigli energumeni niente affatto collaborativi, in altri casi se n’è purtroppo resa necessaria l’attivazione, al fine di contenere l’aggressività dei soggetti affrontati.

In ben quattro occasioni i militari hanno dovuto estrarre il taser, ma soltanto in due circostanze hanno irrogato l’impulso elettrico.

In entrambi i casi si è trattato di uomini in preda a vere e proprie crisi distruttive -in gergo medico pantoclastiche- non altrimenti contenibili se non con una sovraesposizione a seri rischi per la incolumità propria o di altre persone “a tiro” dei soggetti in escandescenza.

In due circostanze, all’impiego della pistola a impulsi elettrici è seguito l’arresto degli individui da contenere.

In caso di pericolo si sfodera il dispositivo e lo si mostra, dopodiché, qualora la mera esibizione non dovesse sortire effetti, si preme il grilletto e si aziona il raggio elettrico di avvertimento udibile per aiutare gli operatori a mitigare situazioni critiche.

Nei casi estremi l’arma è in grado di scagliare due dardi collegati a fili conduttori che trasmettono una scarica elettrica in grado di immobilizzare il soggetto attinto nel giro di pochi secondi, rendendolo inoffensivo.

Grazie al taser -arma non letale- è adesso possibile gestire in modo più efficace e sicuro le situazioni critiche e di elevato rischio.