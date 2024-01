SKY * ” 4 RISTORANTI “: « ALESSANDRO BORGHESE NELL’OGLIASTRA (SARDEGNA) – DOMENICA 14 SU SKY E IN STREAMING SU NOW »

11.58 - sabato 13 gennaio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nuraghi e tombe dei giganti si susseguono nei paesini dai nomi incantati, mentre lo sguardo corre tra mare e montagna: è l’Ogliastra la quinta tappa di questo ciclo di Alessandro Borghese 4 Ristoranti. Nella puntata in onda domenica 14 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, l’iconico van di chef Alessandro Borghese percorrerà la magica Costa Orientale della Sardegna, tra le cime del Gennargentu e le acque cristalline del Mar Tirreno, per scoprire una terra ricca di tradizioni culturali e gastronomiche.

Soprannominata “l’anfiteatro sul mare”, l’Ogliastra è soprattutto una zona di… centenari: qui, infatti, si vive benissimo e molto a lungo. Nessun incantesimo, forse il segreto di questa longevità è custodito proprio in ciò che si mangia, grazie a materie prime eccezionali e ricette antiche: dal maialino allo spiedo alla carne di capra, dai malloreddus ai culurgiones.

Con un territorio così ricco a disposizione, nella nuova puntata della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, resta solo da decidere se tenere separati i sapori marini dai prodotti dell’entroterra o se mescolare le due anime come in una pozione magica, per dar vita a piatti strettamente tradizionali o rivisitati con modernità e innovazione. Tra un tuffo nelle acque cristalline e una passeggiata nella macchia mediterranea, chef Alessandro Borghese eleggerà il miglior ristorante della Costa dell’Ogliastra.

Nella nuova puntata di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” – in onda domenica 14 gennaio, in prima serata su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW – i 4 ristoranti in gara sono “Sa Cadrea” di Emanuela, “Ristorante Abba ‘E Murta” di Carla, “Al Porticciolo” di Francesca e “Incontro di Vino di Carpe Diem” di Teresa.

Le regole del gioco restano immutate: quattro ristoratori, con un aspetto o una caratteristica in comune, si sfidano a colpi di gusto e originalità per ottenere il titolo di migliore in una determinata categoria e aggiudicarsi l’inconfondibile “dieci” dello chef. Ciascun concorrente invita nel proprio locale i tre sfidanti accompagnati da chef Borghese, che non rinuncia a una scrupolosa ispezione in cucina per assicurarsi che gli elevati standard di pulizia e ordine vengano rispettati. La temibile valutazione continua durante il pasto, quando il personale viene valutato su accoglienza, servizio e preparazione. I commensali prima commentano i piatti che assaggiano e poi stilano la propria pagella assegnando un punteggio da 0 a 10 a location, menu, servizio e conto, oltre alla quinta categoria, differente in ciascuna puntata. Tutti e quattro i concorrenti, infatti, dovranno cimentarsi nello stesso piatto o ingrediente, rappresentativo del territorio di riferimento e ordinato da tutti i ristoratori, per confrontarsi in maniera ancora più diretta.

Sulle tavole dell’Ogliastra spicca un protagonista indiscusso, dall’anima tutta sarda: sono i culurgiones, pasta fresca ripiena nata proprio in queste zone, dalla tipica chiusura a spiga di grano detta sa spighitta, simbolo della manualità sapiente delle donne sarde. La loro ricetta, tramandata di famiglia in famiglia secondo una tradizione che cambia di paese in paese, presenta spesso differenze di formato, impasto e ripieno.

Il giudizio di chef Borghese sulla sfida viene svelato solamente alla fine e, come sempre, i suoi voti possono confermare o ribaltare l’intera classifica. Il vincitore di puntata, poi, oltre all’ambitissimo titolo di miglior ristorante, riceverà un contributo economico da investire nella propria attività.

Dopo questa tappa, il viaggio gastronomico di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” proseguirà il suo percorso lungo tutta la penisola e toccherà Gorizia, Lucca, Monza e Mantova.

Tutti i ristoranti che partecipano al programma sono identificabili attraverso il “bollino” #Ale4Ristoranti esposto all’esterno, una rete di locali testati da chi se ne intende: i ristoratori stessi.

I RISTORANTI IN GARA NELL’EPISODIO IN OGLIASTRA

“Sa Cadrea” con Emanuela: situato a Santa Maria Navarrese, gode di una vista impareggiabile con un vero balcone affacciato sul mare. Lo stile del locale è moderno e lineare. Emanuela è titolare e responsabile del locale, mentre suo marito Simone si occupa della cucina, dove arrivano materie prima di assoluta qualità, autoprodotte nell’azienda agricola di famiglia. Emanuela è sicura e consapevole dei suoi punti di forza: “Siamo un posto che fa paura sia per la cucina che per la location”. I piatti proposti sono tradizionali, ma con una presentazione moderna al passo coi tempi perché “il cliente ha bisogno di foto instagrammabili e di piatti belli”.

“Ristorante Abba ‘E Murta” con Carla: immerso tra i boschi e le vigne di un parco privato, è parte di una struttura ricettiva di campagna in stile rustico. Circondati dalla ricca vegetazione della macchia mediterranea, in collina ma poco distante dal mare, è il luogo ideale in cui rilassarsi e ammirare un suggestivo panorama dalla veranda esterna. Le tre sale sono arredate con gusto e oggetti particolari, provenienti per esempio dal mondo dell’agricoltura. Carla gestisce il locale da due anni assieme al marito Gianluca, occupandosi dello staff e degli eventi. È espansiva, chiacchierona e solare, ma ha il difetto di voler fare tutto da sola perché “non avere il pieno controllo di tutto mi destabilizza”. La cucina semplice e genuina propone sia carne che pesce secondo tradizione, ma non manca un tocco di rivisitazione.

“Al Porticciolo” con Francesca: situato nel porticciolo di Arbatax, il locale vanta una suggestiva terrazza sul mare e i colori degli interni richiamano proprio il blu e l’azzurro dell’acqua cristallina. Francesca, oltre ad occuparsi della parte amministrativa e burocratica, segue anche la cucina e la sala. È una donna accondiscendente e solare. La sua cucina è mediterranea, prevalentemente a base di pesce, e vengono utilizzati prodotti esclusivamente locali.

“Incontro di Vino di Carpe Diem” con Teresa: a pochi passi dalla baia di Porto Frailis, zona turistica vicino al porto di Tortolì, questo ristorante rustico è arredato in modo semplice con panche e tavoli in legno e muri di pietra, che ricordano una tipica ambientazione sarda. Dopo varie esperienze lungo lo Stivale, Teresa è tornata nella sua terra e oggi è la cuoca del locale. È una donna molto testarda, ma anche spontanea e distintiva, conosciuta in zona per il suo carattere. Propongono un servizio alla buona perché “noi siamo un po’ così, però è quella la bellezza, io la normalità non la amo molto”, aggiunge. La cucina è “senza troppi fronzoli”, basata sulla tradizione e sull’uso esclusivo di prodotti locale. Vanta un menù ampio che offre ai clienti la possibilità di scegliere pietanze sempre diverse, tra cui 22 primi.

Questa puntata di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” si è avvalsa della collaborazione di Regione Autonoma della Sardegna e Fondazione Sardegna Film Commission.

Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Banijay Italia ha portato a bordo dei nuovi episodi di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” Generali Italia, Volkswagen Veicoli Commerciali, Verisure Italy, Consorzio Asti Spumante e Moscato d’Asti, ChefLine, Rentokil Initial Italia.

“Alessandro Borghese 4 Ristoranti” è una produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia.

Scritto da Alessandro Borghese, Nicola Lorenzi e Marco Tangerini. La regia è di Gianni Monfredini.

ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI: ogni domenica in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.