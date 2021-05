RAI 1 – “ LINEA VERDE LIFE “ * PUNTATA DEL 29 MAGGIO 2021, « MATERA, UNA FRA LE PIÙ ANTICHE CITTÀ DEL MONDO » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

Linea Verde Life. St 2020/21 – Matera e Ginosa – 29/05/2021 .”Linea Verde Life” questa settimana racconta Matera e Ginosa. Marcello Masi e Daniela Ferolla, esploreranno Matera, una fra le più antiche città del mondo, un vero e proprio museo a cielo aperto e la sua città “sorella”, la vicina Ginosa. Daniela si avventurerà alla scoperta del Parco della Murgia materana, scrigno di biodiversità e paradiso per gli escursionisti, per poi raggiungere Ginosa e la sua gravina che, tra storia e spiritualità, ha offerto Io scenario ideale a tanti film famosi. Marcello entrerà nelle chiese rupestri della città dei Sassi, per capire come la tecnologia può aiutare a studiare e valorizzare il nostro patrimonio archeologico, racconterà il rapporto privilegiato di Matera con il falco grillaio per poi andare a scoprire un nuovo modo per non sprecare l’acqua, risorsa sempre più preziosa. Non mancherà l’artigianato e il buon cibo, declinato in tante gustose varianti.

