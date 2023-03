RTL 102.5 * “UN PASSO DAL CIELO 7”: BUSCEMI, « ABBIAMO GIRATO CON UN’ORSA, LA VEDRETE QUESTA SERA (30 MARZO SU RAI 1 – ORE 21.30) »

13.46 - giovedì 30 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Appuntamento stasera con la prima puntata di “Un passo dal cielo 7”, prodotto da Lux Vide per Rai 1. Luca Bernabei, amministratore delegato di Lux Vide, è ospite negli studi di RTL 102.5 per presentare la serie tv. «È una serie davvero ecologia, che parla di natura, montagne, amore e sfide. C’è una novità: parliamo dell’altra metà del cielo con Giusy Buscemi, che diventa protagonista di questa serie», racconta Bernabei in radiovisione. «Vedrete una Manuela diversa», dice Giusy Buscemi. La new entry di questa stagione è Marco Rossetti, che interpreta Nathan. «Il suo personaggio fa di tutto per riportare la natura al centro della serie», aggiunge.

LA PRIMA PUNTATA STASERA SU RAI 1

L’appuntamento è per stasera, su Rai 1, per otto settimane consecutive. Marco Rossetti è la new entry. «Sono Nathan, l’uomo delle Dolomiti. Mi trovano a 5 anni nei boschi, e tutto questo passato resta un mistero. Scoppierà l’amore? Non si sa. Lui è cresciuto nei boschi ed ha un intuito animalesco che aiuterà la razionalità di Manuela», racconta Rossetti. Intanto, Manuela, nella serie tv, è diventata ispettrice. «Cerco di essere molto empatica nella serie, riconoscendo il linguaggio del corpo», dice la Buscemi. «Abbiamo girato con un’orsa. La vedrete stasera»: un grande spoiler legato alla prima puntata.

“UN SALUTISTA NATO NEI BOSCHI”

«Nathan è un salutista, ma ha le vigne a portata di mano. Volevamo un personaggio che fosse a stretto contatto con la natura, non usa armi ma le frecce», sottolinea Rossetti. «Mi dicevano: ‘Per questo ruolo ti dovrai preparare atleticamente. Così mi hanno affiancato un personal trainer».

LO SPOILER DI LUCA BERNABEI SULLA SERIE TV “DOC”: A MAGGIO LE RIPRESE

Marco Rossetti ha partecipato anche alla serie tv “Doc”, prodotta da Lux Vide. «Non posso dire altro, devo ancora firmare», tuona Rossetti. Intanto, l’amministratore delegato della casa di produzione tv fa un grandissimo spoiler: «A maggio le nuove riprese della stagione di ‘Doc’. Marco Rossetti sarà nel cast. Confermato Argentero».