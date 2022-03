IVASS * POLIZZE RC AUTO: « IL COSTO MEDIO È SCESO DEL 5%, E SI ATTESTA A QUOTA 360 EURO / LA PERCENTUALE MEDIA DI SCONTO È MINIMA A BOLZANO (25,5 PER CENTO) »

12.51 - lunedì 7 marzo 2022

IVASS pubblica il bollettino IPER, di seguito i dati più importanti rilevati nel quarto trimestre 2021:

• il prezzo medio effettivo per la garanzia r.c. auto è di 360 euro, in diminuzione del 5 per cento su base annua; il 50% degli assicurati paga meno di 323 euro. Rispetto al quarto trimestre 2014, il prezzo medio dell’r.c. auto si è ridotto di poco più del 24 per cento;

• prosegue il processo di convergenza dei premi tra le province con prezzi storicamente più alti e più bassi: il premio medio pagato a Napoli è di 544 euro e quello pagato ad Aosta è di 285 euro; il differenziale, pari a 259 euro, è diminuito del 9,4 per cento su base annua;

• nessuna provincia registra aumenti di prezzo; le riduzioni maggiori del prezzo medio su base annua sono state registrate a Vibo Valentia (-8,9 per cento), Reggio di Calabria e Roma (-8,2 per cento);

• il tasso di penetrazione della scatola nera è pari al 21,5 per cento, in diminuzione di 1,6 punti percentuali rispetto all’anno precedente e risulta eterogeneo tra le province: dal 65,5 per cento della provincia di Caserta al 4,4 per cento della provincia di Bolzano;

• la quasi totalità (92,1 per cento) delle polizze stipulate beneficia di uno sconto rispetto al premio di tariffa, in media pari a 160 euro;

• ai contratti con scatola nera è associata una percentuale media di sconto su tariffa superiore di circa 10 punti percentuali rispetto alle polizze prive di black box (43,4 contro 33,3 per cento);

• gli sconti sono differenziati tra le province: la percentuale media di sconto su tariffa è massima a Napoli (45,7 per cento) e minima a Bolzano (25,5 per cento).