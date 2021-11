RETE 4 – “ CONTROCORRENTE ” * TRA GLI OSPITI: « BERSANI – CRISANTI – ROMANO – LA RUSSA – PARAGONE – GIROLAMO – GIOVANARDI – MASTELLA – LEZZI »

19:07 - 14/11/2021

Ore 20.30 Retequattro.

TRA GLI OSPITI DELL’ACCESS PRIME -TIME DALLE ORE 20.30:

PIERLUIGI BERSANI (ore 20.30, 10 minuti circa)

TRA GLI OSPITI DI “CONTROCORRENTE – PRIMA SERATA” DALLE ORE 21.20:

ANDREA CRISANTI (dalle 21:20 alle 22:40 circa)

ANDREA ROMANO (dalle 21:20 alle 22:40 circa)

IGNAZIO LA RUSSA (dalle 21:20 alle 22:40 circa)

NUNZIA DE GIROLAMO (dalle 21:20 alle 22:40 circa)

GIANLUIGI PARAGONE (dalle 21:20 alle 22:40 circa)

CLEMENTE MASTELLA (dalle 22:40 alle 23:25 circa)

BARBARA LEZZI (dalle 22:40 alle 23:25 circa)

CARLO GIOVANARDI (dalle 22:40 alle 23:25 circa)

Questa sera, domenica 14 novembre, alle ore 20.30 su Retequattro, a “Controcorrente”, Veronica Gentili, in apertura di trasmissione, commenterà con Pierluigi Bersani i temi di attualità politica: la concorrenza, Matteo Renzi, Mario Draghi e pandemia. Inoltre, un’intervista al ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Si parlerà anche della manovra economica, con l’azione del premier che sembra appannata e non abbastanza decisa e dei bonus che ha condizionato il 2021: da quello edilizio a quello dell’affitto per i giovani, passando attraverso delle elargizioni davvero curiose, come i 5 milioni concessi a chi fa ricerca per il controllo dell’uomo su specie animali invasive, o i 150 milioni di euro assegnata per i prossimi due anni al mondo della lirica.

Tra gli ospiti anche: Pietrangelo Buttafuoco, Pierluigi Battista, Francesca Carollo, Giampiero Mughini e Piero Sansonetti.

A seguire alle ore 21.20, a “Controcorrente – Prima serata”, Veronica Gentili, dibatterà con il direttore del dipartimento di Medicina molecolare dell’Università di Padova, Andrea Crisanti, della quarta ondata del virus già arrivata in Europa e in Italia, con il Friuli-Venezia Giulia in ginocchio per le terapie intensive piene e dove il 94% dei ricoverati risulta non vaccinato, con i medici arrabbiati per i sanitari no pass e per i reparti chiusi a causa della mancanza di personale. Spazio anche a un’intervista al sindaco di Trieste Roberto Dipiazza che afferma: “Ora leggi speciali come ai tempi delle BR”.

Con Nunzia De Girolamo, Andrea Romano (Pd), Ignazio La Russa (FdI) e Gianluigi Paragone (Italexit) si affronterà il tema delle manifestazioni di piazza, tra le proteste andate in onda anche questo fine settimana con l’applicazione della direttiva firmata dal ministro Lamorgese e la maggioranza silenziosa, non solo formata dai commercianti, che inizia a farsi sentire contro i no-vax. Sono state raccolte infatti circa 60.000 firme dagli esasperati e danneggiati dai cortei dei contrari al vaccino e al green pass. Inoltre, si dibatterà del tema forze dell’ordine, con gli agenti di polizia costretti agli straordinari per mantenere l’ordine pubblico e con il grande dispiegamento di mezzi pesanti che ogni fine settimana viene impiegato per far fronte alle marce dei manifestanti.

Con Carlo Giovanardi (Identità e azione), il sindaco di Benevento Clemente Mastella e Barbara Lezzi si parlerà di pensioni e di casta con 661 parlamentari su 945 – quasi il 70% degli eletti – che perderanno la pensione se si dovesse andare a votare prima dal 24 settembre del 2022. Ecco perché l’elezione del prossimo presidente della Repubblica non è mai stata così tanto influenzata dalla paura per il voto. E poi sempre la solita questione della diversità di trattamento: quota 102 per i comuni mortali, quota 69 per i parlamentari.

Infine, si tratterà ancora della delicata questione relativa a Ciro Grillo.

Tra gli ospiti della prima serata anche: Antonio Padellaro, Vauro Senesi, Maurizio Paniz, Mario Giordano, Vladimir Luxuria, Elenoire Casalegno, Filippo Pozzato, Stefano Zurlo, Annamaria Bernardini De Pace e Pietro Senaldi.