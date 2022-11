APT VALSUGANA (TN) * MERCATINO DI NATALE ASBURGICO: « GLI EVENTI, “IL VILLAGGIO DEGLI ELFI“ – “IL TRONO DI BABBO NATALE“ – “LA STROZEGADA“ (DAL 19/11 AL 6/1) »

19.33 - martedì 08 novembre 2022

Dal 19 novembre 2022 al 6 gennaio 2023 torna a Levico Terme per il 19° anno l’imperdibile appuntamento con il Mercatino di Natale di Levico Terme.

L’evento in breve:

Le giornate si accorciano e le notti si fanno più fredde, il Natale si sta avvicinando! Il 19 novembre nel Parco Asburgico di Levico Terme si apre la prima pagina di una favola antica che racconta dell’autentica magia del Natale.

Varcato il cancello d’ingresso del Parco si entra in un luogo incantato dove grandi e piccini sono coccolati e possono lasciarsi trasportare dalle emozioni.

Un viaggio tra l’eccellenza dei prodotti artigianali, tutto il gusto dei sapori di montagna, gli alberi secolari ricoperti da un mantello di luci, il profumo di spezie e vin brulè, i sorrisi dei sapienti artigiani. Spettacoli e atmosfera natalizia, tradizionali casette in legno, stand gastronomici con specialità tipiche, profumo di resine e, magari, la neve a decorare ogni cosa.

Da questo Parco incantato potrete poi scoprire le vie del Centro Storico con le sue accoglienti botteghe storiche, ma non solo. La Natività in Piazza della Chiesa. Da non perdere l’appuntamento con EncontrArte – Simposio di scultura del legno e L’arte del Ghiaccio – Simposio di scultura del ghiaccio, dove le mani dei sapienti scultori lavoreranno dal vivo statue a grandezza naturale.

Giornate ed orari

19, 20, 25, 26, 27 novembre

2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24 dicembre

dal 26 dicembre al 6 gennaio 2023 tutti i giorni

dalle 10.00 alle 19.00

Un Mercatino ricco di appuntamenti:

Un programma di attività per soddisfare le esigenze di tutti ed accogliere i visitatori in una magica atmosfera natalizia.

Per i più piccoli:

• Gli animali del Mercatino: Tutti i giorni di apertura del Mercatino potrete conoscere gli animali della fattoria didattica, i lama e gli alpaca all’interno del Parco Asburgico e fare un giro in carrozza o in groppa ad un pony.

• Il Villaggio degli Elfi: Il luogo dove gli aiutanti di Babbo Natale ospitano tutti i più piccoli con sorprese e lavoretti.

19, 20, 26, 27 novembre, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18 dicembre dalle 10:30 alle 18:30

25 novembre, 2, 16, 23 dicembre e tutti i giorni dal 26 dicembre al 6 gennaio dalle 14:30 alle 18:30

• Trono di Babbo Natale: All’interno del magico Parco Asburgico c’è un posto speciale dove siede Babbo Natale che tra una caramella ed una fragorosa risata scatta delle meravigliose foto ricordo per famiglie e gruppi di amici

19, 20, 26, 27 novembre, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 23 e 24 dicembre dalle 10:30 alle 18:30

25 novembre, 2, 16 dicembre dalle 14:30 alle 18:30

• La Strozegada: Una sfilata ognuno con le proprie “Strozeghe” fino in Piazza della Chiesa dove le letterine verranno spedite a Santa Lucia legate a centinaia di palloncini colorati.

12 dicembre ore 17:30

• La Befana: La Befana vien di giorno con un asinello e e caramelle per tutti i bimbi del Mercatino!

6 gennaio ore 14:00

Intrattenimento Musicale:

• I cori di Montagna: Una rassegna corale di montagna che vedrà 5 cori locali esibirsi all’interno dei viali del Parco Asburgico

Sabato 19 e 26 novembre, Sabato 3, 10 e 17 dicembre alle ore 17:00

• I Fisarmonicisti: Crediamo che in pochi resisteranno all’emozione dell’incredibile capacità evocativa della musica per fisarmonica.

26 e 31 dicembre ore 11:00, 2 e 4 gennaio ore 15:00 e 6 gennaio ore 11:00

• Elfi’s Christmas Band: Tre appuntamenti con la Elfi’s Christmas Band eseguirà i più conosciuti brani di Natale nella loro versione più allegra.

20 novembre, 8 e 11 dicembre alle ore 11:00

• Christmas Band: Ormai la più amata del Mercatino la Christmas Band vi allieterà con la sua musica e le più tradizionali melodie natalizie.

19, 20, 26, 27 novembre, 3, 4, 8, 10, 11, 17, 18, 24, 26, dicembre

1 e 6 gennaio dalle ore 15:00 alle 18:00

Gastronomia:

• Festa del Miele: Una festa per scoprire il miele in tutte le sue varietà locali

4 dicembre ore 15:00

• Festa del Formai de Malga: Se siete curiosi di vedere come dal latte si ricava questa deliziosa e raffinata pietanza, venite ad assistere assieme alla dimostrazione dal vivo!

7 dicembre ore 15:00

• Festa della Polenta: Per tutti i buongustai la possibilità di vedere dal vivo come si prepara questa pietanza ed assaggiare il suo gusto prelibato

8 dicembre ore 15:00

• Festa della Patata: Tra i sapori del Mercatino di Natale quest’anno potremo assaggiare un classico alimento della Valsugana nelle sue varianti più golose

11 dicembre ore 15:00

Artigianato:

• Natività in Piazza: In Piazza della Chiesa potrete ammirare la suggestiva Natività con statue a grandezza naturale scolpite a mano dai maestri scultori del legno!

Dal 19 novembre al 6 gennaio

• Simposio d’Arte Encontrarte: Avete mai visto scolpire il legno? Venite ad assistere allo spettacolo degli scultori che, sotto gli occhi attoniti dei visitanti daranno vita a figure di singolare bellezza.

Dal 7 all’11 dicembre dalle 10:30 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00 nella piazzetta Cinecittà

• Simposio di Scultura del Ghiaccio

Neve e ghiaccio possono essere trasformati in opere d’Arte da esperti scultori. Il lavoro degli scultori con motosega, picozza e fiamma ossidrica riesce a dare vita ai blocchi di ghiaccio.

26, 27 e 28 dicembre dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00

Folclore:

• La Corte Asburgica: Ritrovarsi immersi in una favola antica? E’ possibile. Come d’Incanto ci ritroviamo in mezzo alla Sfilata della Corte Asburgica accompagnata dai tamburieri di Quartiere Castello.

19 novembre ore 14:00, 27 novembre, 10 e 18 dicembre ore 15:00

• Krampus: I Krampus arrivano con i loro campanacci facendo un gran rumore durante la loro sfilata nel parco, un vero e proprio spettacolo, i krampus si agitano e dimenano, con canne di salice in mano e facendo un gran baccano.

7 dicembre ore 17:00

• La Fiaccolata dei Quartieri e Brusar La Vecia: La suggestiva Fiaccolata dei Quartieri e il rito del Brusar la Vecia durante il quale una strega di pezza, che impersona simbolicamente tutto quanto di brutto e spiacevole è accaduto durante l’anno che sta per chiudersi, viene fatta bruciare su di un falò.

31 dicembre ore 17:00

• La Festa di Fine Anno con Spettacolo Pirotecnico: A Levico si festeggia insieme la fine dell’anno passato e l’arrivo del nuovo, con musica, buon vino e cibo ed un gran finale con lo spettacolo pirotecnico.

31 dicembre a partire dalle 21:30