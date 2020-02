PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * CORONAVIRUS: « ORDINANZA KOMPATSCHER, CHIUSI SINO AL 1 MARZO SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA, UNIVERSITà, CLAUDIANA E CONSERVATORIO »

Ordinanza firmata dal presidente Kompatscher. In Alto Adige, a causa del Coronavirus, chiusi sino al 1 marzo servizi alla prima infanzia, Università, Claudiana e Conservatorio.

In seguito alla richiesta avanzata nella serata di ieri (22 febbraio) dal direttore generale dell’Azienda sanitaria, Florian Zerzer, il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, ha firmato nella tarda mattinata di oggi (23 febbraio) un’ordinanza che punta a limitare il rischio sanitario di diffusione del cosiddetto Coronavirus. In Alto Adige, a partire da lunedì 24 febbraio e sino a domenica 1 marzo, saranno chiusi le strutture socio-educative, pubbliche e private, dedicate alla prima infanzia (asili nido e microstrutture aziendali). Inoltre, sempre nello stesso periodo, saranno sospese le attività didattiche presso Università, Scuola superiore di sanità “Claudiana” e Conservatorio “Monteverdi”.

Nell’ordinanza, che trovate in allegato a questo comunicato, prevede infine la gestione ed eventualmente l’isolamento delle seguenti categorie di persone: coloro che sono da sottoporre obbligatoriamente a quarantena in quanto rientranti da aree a rischio; coloro che hanno avuto contatti con soggetti sintomatici; soggetti sintomatici che non necessitano di ricovero ospedaliero; pazienti che necessitano di ricovero ospedaliero.