CIA – ROSSATO – DALPALÙ (FDI) * SETTORE AGROALIMENTARE TRENTINO: « CIBO ARTIFICIALE, PRESENTATA PROPOSTA DI MOZIONE CONTRO LA PRODUZIONE ED IL CONSUMO »

11.43 - venerdì 31 marzo 2023

Settore Agroalimentare trentino – Gruppo consiliare Fratelli d’Italia. “Presentata Proposta di mozione contro la produzione e il consumo di cibo artificiale”. Il Rapporto 2022 della FAO “The State of Food Security and Nutrition in the World” preparato congiuntamente da FAO, IFAD, UNICEF, PAM e OMS per informare sui progressi verso l’eliminazione della fame, il raggiungimento della sicurezza alimentare ed il miglioramento della nutrizione e per fornire un’analisi approfondita delle principali sfide per raggiungere questo obiettivo nel contesto dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Detto Rapporto della FAO, allorché affronta l’aspetto delle implicazioni per la sicurezza alimentare afferenti al c.d. “alternative e novel food”, e, in particolare, i cibi a base di cellule, come la carne coltivata in laboratorio, mette in guardia contro una serie di rischi, tra i quali la contaminazione microbiologica che potrebbe verificarsi in qualsiasi momento o fase del processo produttivo. Già a inizio 2023, potrebbero essere introdotte a livello UE le prime richieste di autorizzazione all’immissione in commercio di cibo sintetico che afferiscono all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ed alla Commissione UE, mentre, entro il primo semestre 2023, negli USA potrebbero entrare in commercio i primi prodotti sintetici.

Per questi motivi, nella giornata odierna, il Gruppo consiliare provinciale di Fratelli d’Italia ha presentato una proposta di mozione, a prima firma del Cons. Claudio Cia, che oltre a ribadire – dati alla mano – il carattere di straordinaria qualità e sostenibilità della filiera agroalimentare trentina, esprime la condivisione in relazione alle finalità della mobilitazione contro il c.d. “cibo sintetico”, promossa dalla Coldiretti, insieme alla Fondazione campagna amica, alla Filiera Italia e World Famers Markets Coalition e chiede che la Giunta provinciale si impegni ad attivarsi in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano e nei rapporti con il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare e forestale, al fine di difendere la filiera agro zootecnica trentina, anche mediante iniziative legislative di limitazione della produzione e del consumo del cibo artificiale in Italia.

Oltre a ciò, si chiede alla Giunta di porre in essere nelle opportune sedi tutte le iniziative necessarie a tutelare il settore agroalimentare trentino, in virtù del ruolo chiave che svolge nel sostenere e salvaguardare le aree rurali mediante la generazione di lavoro e reddito.

Gruppo consiliare provinciale – Fratelli d’Italia

Cons. Claudio Cia

Cons. Katia Rossato

Cons. Bruna Dalpalù