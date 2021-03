RAI RADIO 1 – “ UN GIORNO DA PECORA “ * « IL TALK SHOW CONDOTTO DA GEPPI CUCCIARI E DA GIORGIO LAURO SARÀ DAL 29 MARZO ANCHE SU RAIPLAY »

“Un giorno da pecora”, l’irriverente talk show di Rai Radio1, condotto dalla “Simpatica” Geppi Cucciari e dal ‘Simpatico’ Giorgio Lauro, sbarca su RaiPlay.

Il programma satirico di Rai Radio1, in onda dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 15.00, racconta con ironia l’attualità politica e non solo; i temi dell’anno, del giorno e dell’attimo, sempre in diretta, le interviste ai personaggi più interessanti e chiacchierati, dalla cultura allo sport, dal cinema all’economia, dalla tv alle star della rete: il tutto cucito da due conduttori che non si fermano davanti a nulla.

La trasmissione di Radio1 che tutti i giorni fa notizia su giornali e siti web da lunedì 29 marzo si potrà vedere e rivedere sulla piattaforma streaming della Rai. Perché, per dirla con il duo Cucciari-Lauro “È sempre, sempre, sempre un giorno da pecora!”.