FERRARI (PD) – INTERROGAZIONE * CENTRO VACCINALE “DRIVE THROUGH“ – MATTARELLO: « LA GIUNTA PAT COME INTENDE CONTRASTARE LE DIFFICOLTÀ PREVEDIBILI DELLA STAGIONE FREDDA? »

Perché far subire alla popolazione la pessima logistica del centro vaccinale “drive trough” a Mattarello anche nella stagione invernale?

Sono stati sufficienti pochi mesi e all’arrivo dell’autunno quello che, già in un’interrogazione, avevamo temuto e previsto per l’estate scorsa, si è rivelato ancor più vero: il centro vaccinale “drive trough” nell’area San Vincenzo di Mattarello, presenta le peggiori condizioni per una logistica di centro vaccinale.

Adesso fa addirittura “ acqua da tutte le parti”. Materialmente e non solo concettualmente.

Un luogo all’aperto non è l’ideale per offrire il comfort necessario a chi deve sottoporsi alla vaccinazione anti Covid, con tutte le potenziali conseguenze sul piano psico-fisico che potrebbe comportare, tra paure e, probabili, effetti avversi.

La logistica del “drive through” di San Vincenzo, se d’estate ha causato malori per il caldo e il riverbero dato dall’asfalto del piazzale, adesso, andando verso l’inverno è facile che provochi non pochi disagi dovuti al maltempo, sia per le persone che devono sottoporsi alla vaccinazione, che per gli operatori sanitari. Alcuni di questi si sono già manifestati nei giorni scorsi. Lo si è appreso dalla stampa locale che, in un articolo dedicato, riportava le osservazioni del presidente della consulta per la salute Renzo Dolci, il quale, tra le diverse problematiche della logistica del “drive through”, ha sottolineato come le condizioni fisiche degli anziani over 80 e delle persone fragili, che devono sottoporsi alla terza dose, richiedano un luogo al chiuso, protetto dalle intemperie stagionali, riscaldato opportunamente, organizzato e con una logistica efficiente, come il Centro fiere, dove inizialmente si facevano i vaccini e che noi avevamo sostenuto fosse il luogo migliore per tale attività sanitaria.

A queste perplessità, espresse nell’interrogazione del maggio scorso, l’assessora competente aveva in parte risposto affermando che alcune forniture “a fine emergenza sarebbero tornate alla Protezione civile per essere riutilizzate a supporto della popolazione”.

Oggi sembra che lo stato emergenziale sia terminato, come del resto le misure governative fanno ben vedere con la riapertura in presenza di molte strutture precedentemente considerate a rischio, come teatri, cinema, discoteche e stadi. Tuttavia pare che le opere strutturali non solo siano rimaste per la prosecuzioni le vaccinazioni, ma che la loro futura destinazione sia quella di diventare la “Trento music Arena”, che sarà inaugurata da Vasco Rossi.

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta per sapere

1. se sia conoscenza dei disagi dovuti al maltempo al centro vaccinale di San Vincenzo di Mattarello;

2 se sì come intenda contrastare le difficoltà che la stagione fredda comporterà a chi si sottopone alla vaccinazione, trovandosi il centro vaccinale in un luogo all’aperto;

3 se abbia considerato l’ipotesi, visto il termine della fase emergenziale, di ricondurre questa attività sanitaria al Centro Fiere, al chiuso e riscaldato;

4 quale sarà la vera destinazione di quest’area, che a detta dell’assessora Segnana (risposta all’interrogazione n.2679) dovrebbe essere riutilizzata a supporto della popolazione.

cons.ra Sara Ferrari