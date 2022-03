PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COVID – OMICRON: « BOLLETTINO AL 28 MARZO / NESSUN DECESSO E 170 NUOVI CONTAGI / SALGONO A 57 I RICOVERATI IN OSPEDALE »

16.22 - lunedì 28 marzo 2022

Coronavirus: dal bollettino di lunedì 28 marzo 2022. Nessun decesso e 170 nuovi contagi. Salgono a 57 i ricoverati in ospedale.

Anche oggi il dato che rileva di più nel monitoraggio quotidiano della pandemia è quello dei ricoveri in ospedale che arrivano a quota 57 dopo che ieri sono stati accolti 6 nuovi pazienti a fronte di sole 3 dimissioni. Rimangono 2 le persone che hanno ancora bisogno delle terapie intensive. Fortunatamente rimane a zero l’indicatore dei decessi attribuibili al covid-19 ed i contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono 170.

154 invece i guariti che dall’inizio pandemia diventano così 142.576.

Restano 6 le classi che applicano la sospensione della didattica in presenza.

I tamponi analizzati ieri sono poco meno di 1.700: la maggioro parte sono come sempre quelli rapidi (1.510 di cui 162 sono risultati positivi) e 137 molecolari (8 casi nuovi e 2 conferme di positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

La distribuzione per fasce d’età è così rappresentata:

7 di 0-2 anni

2 di 3-5 anni

9 di 6-10 anni

7 di 11-13 anni

9 di 14-18 anni

41 di 19-39 anni

55 di 40-59 anni

18 di 60-69 anni

14 di 70-79 anni e

8 di 80 o più anni.

Sul fronte delle vaccinazioni oggi il totale è pari a 1.203.038 somministrazioni di cui 426.817 seconde dosi e 326.205 terze dosi.