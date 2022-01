FEDERCOOP * “INDACO INSTANT“: « L’E-COMMERCE FACILE PER LE PICCOLE AZIENDE E COMMERCIANTI TRENTINI, LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE IL 18/1 ORE 10.30 »

10:47 - 15/01/2022

Indaco è il pool di aziende che ha vinto il bando provinciale per la creazione di una piattaforma di commercio elettronico per aziende e negozi del Trentino in chiave inclusiva e sostenibile.

Vi fanno parte Delta Informatica, Federazione Trentina della Cooperazione, Social It software consulting, Real Web, Trentino social Tank, Shair.Tech e Okkam. Collaborazioni con l’Università degli Studi di Trento e la Fondazione Bruno Kessler.

Ad otto mesi dall’inizio del progetto, fa il suo esordio la prima soluzione di mercato elettronico con nuovi servizi dedicati alle imprese. Attraverso Indaco Instant si ridurranno i tempi, i costi e la complessità di accesso alle opportunità della rete, offrendo maggiore competitività e nuovi sbocchi per le produzioni trentine e per i servizi.

Tutti i particolari nella conferenza stampa convocata per martedì 18 gennaio, ore 10:30

Federazione Trentina della Cooperazione – Trento, via Segantini 10

Parteciperanno:

Roberto Simoni – presidente Federazione Trentina della Cooperazione

Pompeo Viganò – Presidente Delta Informatica

Alessandro Zorer – Direttore Ricerca e Sviluppo Delta Informatica

Michele Tait – Amministratore Trentino Social Tank