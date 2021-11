PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * “TORNA A CASA ZEUS”: « ALLO SPAZIO ARCHEOLOGICO SOTTERRANEO LO SPETTACOLO PER BAMBINI, IL 27/11 ORE 16.00 »

10:27 - 23/11/2021

“Torna a casa Zeus” al SASS.Sabato 27 novembre alle 16 allo Spazio Archeologico Sotterraneo lo spettacolo per bambini.

La suggestiva ambientazione della Tridentum romana nello Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas, a Trento sotto piazza Cesare Battisti, si trasforma in palcoscenico per accogliere due divertenti spettacoli di animazione teatrale per bambini.

Le proposte prendono spunto dai miti e dalle più celebri favole del mondo antico, quelle di Esopo, e avranno come protagonisti gli attori di EstroTeatro. Il primo appuntamento è sabato 27 novembre alle ore 16 con “Torna a casa Zeus” messo in scena da Andrea Deanesi e Irene Buosi per la regia di Andrea Visibelli. L’iniziativa, a cura dei Servizi Educativi dell’Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali, è rivolta a famiglie con bambini dai 4 anni di età.

L’ingresso è gratuito con posti limitati e prenotazione obbligatoria al numero 0461 230171 entro le ore 13 del giorno dell’iniziativa. Il successivo spettacolo “Asino a chi?” con Mirko Corradini e Emilia Bonomi è in programma sabato 11 dicembre alle ore 16.

Per accedere agli spettacoli è necessario esibire la certificazione verde (green pass) o presentare il referto negativo di un tampone rapido effettuato nelle 48 ore precedenti. Le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica e ai minori di 12 anni. Gli spettatori dovranno indossare la mascherina. Sono esenti i bambini sotto i 6 anni di età.

Le attività didattiche dei Servizi Educativi della Soprintendenza coinvolgono ogni anno migliaia di studenti della scuola dell’infanzia, scuola primaria di primo e secondo grado e scuola secondaria del Trentino, ma anche da fuori provincia che partecipano ai percorsi e ai laboratori variamente articolati, dalla preistoria all’epoca altomedievale.

A questa attività si aggiungono i periodici corsi d’aggiornamento per insegnanti, i progetti speciali nell’ottica dell’inclusione e della disabilità studiati per pubblici con fragilità oltre a specifiche iniziative rivolte al pubblico di ogni età volte all’educazione al patrimonio, alla conoscenza e alla valorizzazione dei beni culturali, archeologici in particolare.

Informazioni

Provincia autonoma di Trento

Soprintendenza per i beni culturali

Ufficio beni archeologici

Via Mantova, 67 – 38122 Trento

tel. 0461 492161

uff.beniarcheologici@provincia.tn.it

www.cultura.trentino.it/Temi/Archeologia