RAI 3 – “ MEZZ’ORA IN PIÙ – IL MONDO CHE VERRÀ “ * OSPITI: « ANTONIO TAJANI – GIUSEPPE CONTE – FRANCESCA RAGAZZI (7/5 -14.30) »

09.37 - domenica 7 maggio 2023

La convention di Forza Italia con Lucia Annunziata e il Ministro deli Esteri Tajani. La convention di Forza Italia e il ritorno in video di Silvio Berlusconi; la manifestazione sindacale contro il Decreto Lavoro e le dinamiche interne all’opposizione; il peso dell’immagine pubblica nella costruzione di una leadership politica; il rapporto delle autorità sanitarie americane sui rischi derivati dalla solitudine e dall’isolamento.

Questi i temi al centro della puntata di “Mezz’ora in più” e “Mezz’ora in più/Il mondo che verrà” in onda oggi, domenica 7 maggio, a partire dalle 14,30 su Rai3 e Rai Italia. Ospiti di Lucia Annunziata, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il presidente del M5s Giuseppe Conte, la responsabile di Vogue Italia Francesca Ragazzi, il direttore dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile all’ospedale Bambino Gesù di Roma Stefano Vicari, lo scrittore Paolo Giordano.