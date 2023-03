CONSIGLIO PAT * “ZEROSEI”: « 740 GLI ORDINI DEL GIORNO DEPOSITATI PER OSTACOLARE L’ESAME DEL DDL 135 DI VANESSA MASÈ »

11.26 - giovedì 2 marzo 2023

Verso l’ostruzionismo sul ddl Masè nella prossima tornata d’Aula, ​​​​​​​​Una pioggia di ordini del giorno (al momento 740​​​) depositati per ostacolare l’esame del disegno di legge 135, già approvato dalla Quinta commissione, il cui esame è previsto per la tornata d’Aula del 7-​9 marzo prossimi. Il ddl in questione è quello di Vanessa Masè (La Civica) sull’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione per l’infanzia.

Le proposte di ordine del giorno per la maggior parte recano la firma di Lucia Coppola (Europa Verde), Paolo Zanella (Futura 2018), Paola Demagri (Casa Autonomia.eu), Michele Dallapiccola (Casa Autonomia.eu​), Ugo Rossi (Misto), Filippo Degasperi (Onda), Lucia Maestri (Partito democratico), Alessio Manica (Partito democratico), Luca Zeni (Partito democratico).